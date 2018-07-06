丁噹慘被舞者「凌虐」拖行 全身磨出瘀青

丁噹演唱時情緒豐沛，一度泛淚。(相信提供)

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丁噹擔綱演出《搭錯車》女主角阿美。(相信提供)
丁噹被拖行。(相信提供)

音樂劇《搭錯車》將於明後兩天率先於台中國家歌劇院登場，該劇斥資逾台幣千萬元，由丁噹、王柏森、陳乃榮、蕭景鴻（阿弟）領銜主演。6日總彩排中，丁噹飾演的女主角阿美被揭發身份，她宛如傀儡般，被其他演員拖著跑來跑去，但這段戲卻讓她身上被磨出不少瘀青；她昨也獻唱〈我是一隻小小鳥〉，極具穿透力的鐵肺功力，將阿美悲傷矛盾的心情展現得淋漓極致，也讓其他演員聽了跟著拭淚。

今天總彩排中，丁噹飾演一直想當歌手的阿美，如願簽入經紀公司，成為經紀公司老闆力捧的新星，卻讓同公司的過氣藝人沈妮(由張詩盈飾演)心裡很不是滋味，在阿美出道的記者會上，揭發她不是「人生勝利組」的假身份，阿美卻宛如傀儡般只能任由老闆擺佈，讓才剛要展翅高飛的〈我是一隻小小鳥〉面臨了擁抱親情、追求理想的雙重考驗，舞蹈編排最後一幕全體演員呈現「耶穌與十二門徒」最後的晚餐著名舞畫面，詮釋著阿美被出賣的心境。

擔綱要角的丁噹，壓力大到連睡覺也夢到自己在練台詞、走位，笑說：「連夢裡都好忙，一直反覆演過好幾遍，醒來後感覺自己像沒睡，腦壓超大！」丁噹說，由於近期排練時間越來越密集，用腦過度常失眠，每天最多只能睡好四個小時。

由於走位複雜，日前全劇演員來到關渡山區搭台工廠排練，外頭是38度高溫，在鐵皮屋裡更如同三溫暖烤箱，整場150分鐘結束後，丁噹全身濕，讓她直呼：「流汗流成這樣，水腫應該全消除，感覺又掉了兩公斤吧！」

《搭錯車》目前台北、台中場門票已售罄，高雄仍有零星票券可供購買，每場次演出結束後，皆會舉辦原聲帶演員簽名會，購票洽ibon售票系統。

(中時 )

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