尋找「台灣文化記憶」動起來！最高補助350萬

2018年07月06日 18:44 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

我們生活在台灣，然你對台灣知多少？除美味小吃、濃厚人情味，早期台灣也稱為「福爾摩沙」。至今存留在台灣的古蹟有多少，原住民的歌聲與文化又該如何保存！

「台灣印象」是什麼？「台灣故事」怎麼說？文化部「國家文化記憶庫及數位加值應用計畫」努力推動台灣文化深耕打底工作，除積極把過往國家數位典藏基礎整理開放，更期待活躍的民間力量共同參與，充實在地知識和常民記憶。

今(107)年7月3日發布「文化部推動國家文化記憶庫計畫補助作業要點」，並將於7月9日、11日及13日於台灣北、南、中各辦理1場公開說明會(共3場)，鎖定補助民間文史團隊、法人組織、新創企業與教育機構單位（含大專院校），鼓勵數位科技結合社群協作，以利擴大收集和運用台灣原生文化。即日起開放申請至8月15日止，最高補助可達新台幣350萬元。

無論是進行在地文史素材的盤點徵集，老照片或灰色文獻的保存及數位化，人民集體記憶、地方知識或重大事件的紀錄詮釋，或是進行多元文化創作應用，發展原生IP(Intellectual property)內容或撰寫跨域主題故事，創作民眾有感的漫畫、遊戲、戲劇等，均在本次補助範圍內；補助類別分「專案執行類」及「擴大建構類」。

除補助特定議題或多元創意實作的計畫，更鼓勵民間以跨領域合作達成「文化科技的跨界運用」，或建構跨地域台灣在地文化主題；透過1到2年的計畫執行，受補助單位將可逐步產出文化基礎資料或加值應用成果，為台灣社會及後代，累積別具意義的數位文化資產。

未來，文化部更預計將相關執行成果上線至「國家文化記憶庫」入口網站，作為文化資料流通運用的統一平台，讓民間補助產出回饋到網站，與政府的成果相互輝映，完整台灣在地知識的拼圖，促成文化記憶轉化成文化創意，也讓民眾更易親近源自泥土的歷史文化，創作者也更能找到授權清楚的優質素材進行創作。

而透過擾動民間，產生更多實體與虛擬的社群互動，使得原生文化資料於在地知識研究、教育推廣、產業運用及觀光體驗之效用將更能凸顯，長出屬於台灣獨一無二、原汁原味的「文化DNA」。

除辦理公開說明會，為協助欲提案團隊掌握計畫、預行準備，後續更將自7月開辦相關提案培力工作坊課程。歡迎各界把握機會，踴躍參加。

(中時電子報)