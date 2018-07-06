無人服務 南市圖24小時取書機器代勞

2018年07月06日 18:48 中時 曹婷婷

台南市立圖書館6日正式啟用24小時自助取書站，宣告邁向無人借書、取書的新時代。（曹婷婷攝）

台南市閱讀風氣夯，以全年借閱782萬冊書籍來說，高達100萬冊預約書在館與館之間流動，在借閱量倍增、人力未增前提下，發展機器代勞的無人智慧化服務是當務之急；台南市立圖書館6日啟用24小時自助取書站，宣告邁向無人借書、取書的新時代，預計2020年啟用的總圖也將設置一台可提供2000冊預約書的設備。

台南市立圖書館從2013年推動全市通閱，40幾處公共圖書館圖書均可流通，民眾可以甲地借書、乙地還書，便利借閱服務帶動閱讀風氣。2013年通閱數150萬冊、2017年已達270萬冊，成長8成，每年預約書高達100萬冊。

台南市立圖書館館長洪玉貞說，常見民眾排隊借書、等候館員從架上尋找借閱書，一來一往耗去不少時間，2015年引進自助借還書機器，設有自助借書機、24小時自助還書機等功能，平均每月透過自助借書機借書達2萬7000多冊、還書3.5萬冊。

文化局長葉澤山表示，台南是智慧城市，借助新科技服務提高圖書館服務效能是未來趨勢，引進24小時取書站可節省民眾至櫃台排隊等候時間，更貼近市民需求，讓圖書館的服務不受開館時間限制。

這台機器可放置400本圖書，工作暫存區40本，合計440本，讀者在圖書館網頁預約圖書時，選擇「市圖24H取書站」為取書點，當書送到市圖總館時，系統就會發送通知信給讀者，民眾可憑自己的借書證、身分證或市民卡取書，只需20秒就能拿到書，十分便利。

(中時 )