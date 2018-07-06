玩水新去處！卯澳灣「獨木舟基地」消暑又樂活

2018年07月06日 18:51 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

暑假到了，別老待在家裡開冷氣！來去海邊走走吧！吃美味海鮮、看碧海藍天，話說從現在開始，位在北海岸的「卯澳灣」也能玩「獨木舟」囉！

今年夏天，財團法人台灣外展教育發展基金會與新北市貢寮卯澳社區合作，在卯澳灣設置獨木舟體驗基地，開辦潛能突破課程和探索者課程，帶領青少年(13-16歲)在卯澳的古道與灣澳間進行獨木舟、紮筏與登山體驗，有興趣的名眾歡迎洽詢主辦單位台灣外展教育發展基金會報名參加，感受海洋生態及漁村文化。

「卯澳社區」位在新北市三貂角的西側，右抱著萊萊山，左擁著荖蘭山，後方為狀若兔耳的山峰，三面被翠綠的山峰圍繞著，有著與世隔絕的環境；卯澳灣海洋生態豐富水清見底，更被潛水界人士讚譽為台灣浮潛天堂。

基金會執行長廖炳煌說:「教會的弟兄特別介紹貢寮區福連里吳文益里長與我認識，吳里長帶著我及基金會同仁進行深度導覽卯澳灣，我認為卯澳的環境適合推廣為體驗式學習場域」。在多次拜訪社區意見領袖後，107年5月在卯澳社區設置獨木舟基地，6月4日帶領三峽區安溪國中的25名學生在卯澳灣體驗獨木舟，在海面上感受人與自然的距離，思考環境與個人的關係，並學習在初次接觸獨木舟的情況下，與夥伴一起互相協調配合，掌握操作技巧，透過團隊合作的方式，策略分工解決問題，發展出自信與熱情活力。

吳文益里長表示，卯澳社區有山與有海極具特色，藉由基金會進駐社區並辦理多場戶外營隊活動，讓參與的學員透過獨木舟體驗海洋環境及透明獨木舟直接欣賞水下景觀，觀察在地特有魚種、九孔及珊瑚生態，並進行社區踏查，深刻了解卯澳社區，可吸引學員家屬前來遊憩，讓卯澳社區微笑海灣更有活力。

農業局表示，為推廣卯澳漁村的優美景觀與在地人文風情，結合地方漁業轉型及多元化發展，將漁村逐漸轉型具備觀光休憩機能的地方特色產業，歡迎機關團體來卯澳漁村辦理活動，活絡在地漁村經濟，也讓民眾有更多機會體驗海洋生態及漁村生活。

今年暑假，基金會在新北市卯澳社區辦理國中營隊，安排有城市冒險與社區踏查、獨木舟遠征和紮筏等課程，潛能突破8天課程(7月7日-14日)已額滿、探險者10天課程(7月29日-8月7日)安排有獨木舟、登山與獨處和紮筏等課程，報名自即日起開放至額滿為止。

(中時電子報)