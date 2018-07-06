海科館攜手食藥署推反毒　買門票抽好禮

海科館與食藥署合作，推出「遠離毒品、健康暑假好 Happy」系列活動，即日起至8月31日止，凡購買海科館任一場館門票，即可獲得有獎徵答摸彩券，提供大小朋友寓教於樂的開心體驗。（張穎齊翻攝）

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反毒活動大家一起來！國立海洋科技博物館與衛生福利部食品藥物管理署合作，推出「遠離毒品、健康暑假好 Happy」系列活動，即日起至8月31日止，凡購買海科館任一場館門票，即可獲得有獎徵答摸彩券，獎項有運動手錶、藍芽喇叭、藍芽耳機、海科館3D IMAX電影門票等，歡迎民眾多參與。

海科館主題館大廳舉辦遠離毒品宣示儀式，與會貴賓有海科館長吳俊仁、食藥署副署長陳惠芳、台北醫學大學教授陳建志及基隆市衛生局局長吳澤誠，一同宣示及呼籲各界為健康守護下一代而努力。

吳俊仁表示，海科館本著教育推廣的理念，希望暑假時間，蒞臨海科館參觀的家長及孩子們也能建立正確的反毒觀念，並對新興毒品有進一步的認識，同時也希望學校及家長，可多多鼓勵學子參與海洋教育學習。

館方與食藥署合作辦理這次活動，藉此提升反毒知毒的知能，並聘請陳建志來進行1場預防宣導教育課程，以營造安全的生活環境，藉由海科館的推動下，為反毒工作盡一份心力。

館方表示，民眾在活動期間進館，凡購票均附送1張有獎徵答摸彩券，於館內電視牆或是電子螢幕觀賞完宣導影片後，將答案填入摸彩券並投入館內抽獎箱內，即有機會獲得活動獎項。

活動將於9月4日在館內公開抽獎，獎項有運動手錶、藍芽喇叭、藍芽耳機、海科館主題館與海劇3D IMAX電影門票、幸運獎等，共計200多個名額，詳細活動資訊可上食藥署及海科館網頁或臉書專頁查詢，歡迎民眾多多參與利用。

(中時 )

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