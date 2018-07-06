手作甜點維繫一家人 十年可可夢吹熄燈號

余秀華(左)練就一身高超的甜點好手藝，在先生湯火聖(右)大力支持下創業開店，亦常有彰商、員家或北斗家商等學校學生來訪求教。(謝瓊雲翻攝)

友善列印
中時
余秀華(後排右一)的甜點手藝有口皆碑，很多在地老客人，都是到後來才慢慢知道她曾是立委夫人，夫妻倆開業十分低調，不曾用到人脈接訂單。(謝瓊雲翻攝)

員林市中正路可可夢手工巧克力工坊，專賣手工巧克力、義式冰淇淋，多年來見證許多人愛情與家庭裡的溫馨甜蜜時刻，本月10日即將吹熄燈號，老顧客得知消息都十分訝異不捨。

負責人余秀華是行政院中部聯合服務中心副執行長湯火聖之妻，當年因夫婿卸下立委公職，考量子女都仍在求學，家中不能沒收入，她毅然決然把興趣開展成事業，2009年在娘家員林市開起甜點店。

為了創業，她飛到比利時、日本拜師學藝，有時一去修業就是一個月，開店以後仍不間斷進修，學了翻糖、手工巧克力、各式糕點烘焙，練就一身好手藝；2010年就曾獲頒彰化縣十大伴手禮「見證愛情的甜蜜伴手禮」。

客人要求訂製喜餅或婚宴蛋糕，需求五花八門，她也不畏挑戰充分溝通完成任務，不僅情人節、生日、母親節和父親節，也曾有想向前妻認錯想挽回、或新人業務想感謝客戶給機會，每份手作的甜點背後溫馨的故事，都讓她與收禮者同樣滿滿感動。

余秀華說，這家店曾是全家經濟來源與生活重心，這些年她幾乎全年無休，卻也犧牲了家庭生活與健康，脊椎與足部都出毛病，家人不捨去年就不斷催促她結束營業，要她安心待在家裡含飴弄孫。

她感性說，當年丈夫大力支持她創業，店名和「能圓夢的巧克力」都是他想的；開店後他也常一起在門市樓上幫忙，已獨力製作了上千片生巧克力，成為最佳助手，這家小店充滿一家人酸甜苦辣的回憶，就像她一手孕育的第三個小孩，如今要正式告別，讓她百感交集又不捨。不過，不少老顧客知可可夢即將熄燈，近日紛紛要求下訂單作最後的回味，反而讓她變得更忙碌了。

(中時 )

海科館攜手食藥署推反毒　買門票… 國際創意文具展開跑 Alexander G…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。