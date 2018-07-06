偉晉找何孟遠助陣 節目中BL戲碼超吸睛

偉晉找何孟遠上節目助陣。（圖片提供：八大）

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宇辰、Wish、Masha、偉晉、風田主持《娛樂百分百》，日前為了全新單元「Fire主持棒」進行PK大戰，為了比賽還找來天王天后御用編舞老師阿May擔任評審，雖然五人是以個人名義來參賽，但開場仍然帶來一段默契絕佳的團舞，以青春的舞風為比賽揭開序幕，彷彿是新偶像男團誕生。

對於這次比賽，每個人都拿出認真的態度來應戰。偉晉邀來好友何孟遠助陣，直言自己沒有舞感，全靠後天練出來，舞蹈ending pose還下猛藥，突然上演BL親密戲碼，兩人幾乎快親到對方，引起全場來賓湊上前圍觀，讓大家都看傻了。宇辰則是邀來老師級舞蹈高手比利，兩人默契十足，對細節一點都不馬虎，完美呈現防彈少年團MV的經典畫面，獲得一陣好評。風田則邀來李洛洋助陣，雖然舞蹈只練3天，仍信心十足。甚至在看了其他人的表演後，當起老師抓缺點，直指偉晉「跳舞狂露肚，而且肚子太鬆了！」，更發現何孟遠衣服跳到破掉，雞蛋裡挑骨頭，讓偉晉和何孟遠好無奈。

Wish在上一回合PK歌唱實力慘排最後一名，這回卯足全力拼了，表演前還在後台狂練習，果然努力沒有白費，贏得愷樂大讚有進步，她忍不住直言「剛剛的團舞簡直爛死了！」聽到這番話，身邊的羅志祥馬上叮嚀愷樂，身為主持人「該客套要客套！」，但一說完卻對Wish補一搶「你真的剛剛跳很爛耶！」，引起全場一片笑聲。

(中時 )

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