監獄看守所首長調動 台中監副典獄長林順斌再升官

2018年07月06日 19:20 中時 張孝義

法務部矯正署所以監所首長調動，包括矯正署副署長、桃園女子監獄典獄長等都在調動範圍，其中前台中監獄副典獄長林順斌於年初才升任花蓮看守所所長，半年後又調升台東監獄典獄長，是調動亮點。

林順斌在處理前總統陳水扁保外就醫的發言事宜，表現妥適，今年1月5日才調升花蓮看守所所長，就任半年調升台東監獄典獄長，顯示能力獲高層重視。

此次矯正機關首長調動名單如下：

矯正署正研議讓假釋或即將出獄收容人提早半年或1年。(圖/本報資料照片)

矯正署主任秘書周輝煌調升該署副署長。

桃園女子監獄典獄長葉貞伶調升矯正署主任秘書。

矯正署後勤資源組組長蔡永生調派桃園女子監獄典獄長。

桃園少年輔育院院長蘇坤銘調升矯正署後勤資源組組長。

彰化少年輔育院院長劉嘉勝調派桃園少年輔育院院長。

綠島監獄典獄長饒雅旗調派彰化少年輔育院院長。

高雄監獄副典獄長莊國勝調升綠島監獄典獄長。

澎湖監獄典獄長葉漢潼調派雲林第二監獄典獄長。

明德外役監獄典獄長杞炎烈調派澎湖監獄典獄長。

岩灣技能訓練所所長鄭義騰調派明德外役監獄典獄長。

矯正署安全督導組組長陳憲章調派岩灣技能訓練所所長。

自強外役監獄典獄長吳信彥調升矯正署安全督導組組長。

台東監獄典獄長彭永富調派自強外役監獄典獄長。

花蓮看守所所長林順斌調派台東監獄典獄長。

宜蘭監獄副典獄長黃敬謀調升花蓮看守所所長。

(中時 )