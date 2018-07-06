永信「巴布拉咖啡館」 提供一站式長照服務

2018年07月06日 19:35 中時 陳淑娥

永信社會福利基金會6日成立清水區第一家照顧生活館，老人們開心享用咖啡。（陳淑娥攝）

永信社會福利基金會6日成立清水區第一家照顧生活館，歡迎民眾來這裡喝杯咖啡，需要的長照服務就能直接送到家。（陳淑娥攝）

永信社會福利基金會投入長照不餘遺力，6日在海線社區照顧中心成立「巴布拉咖啡館」，不僅提供一站式服務，更是失智症的連續性照護平台；副市長林依瑩表示，台中市目前已佈建37個照顧生活館，盼讓民眾享受「看的到、找的到、用的到」長照服務。

「巴布拉咖啡館」為清水區第一家照顧生活館，永信社會福利基金會主任葉建鑫指出，巴布拉族(Papora)是台灣原住民，分布於清水、沙鹿、梧棲等海線區域，咖啡館以此命名，傳達了「集結海線社區的長照服務平台」意涵。

林依瑩表示，「巴布拉咖啡館」除提供一站式長照服務外，更是失智症的連續性照護平台。基金會執行長趙明明說，「老」應當是一種視角，而不是待解決的問題，透過這個視角能看到社會上存在的各種照護需求。

此外，咖啡館使用的蔬果，均由南社里民維護的愛心菜園提供，期盼民眾來這裡喝杯咖啡，需要的長照服務就能直接送到家！目前海線社區照顧中心有4個機構進駐，包括永信日間照顧、團體家屋、小規模多機能中心及咖啡館，還有其他單位的長青學苑、托嬰、送餐服務，是一處多元的照顧中心。

(中時 )