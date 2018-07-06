貿易戰如英脫歐！英行長：美GDP恐下滑5％

貿易戰開打，英國央行行長卡尼警告，受害最深的可能是美國自己。(示意圖/Shutterstock)

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中時電子報

中美貿易戰不斷升級，英國央行行長卡尼(Mark Carney)日前說出重話，他警告美國總統川普，美國課徵報復性關稅恐怕會讓自己受到最大程度的傷害。他認為中美祭出高關稅，拖垮了全球經濟成長的速度，但其中受害最嚴重的，恐怕是美國自己的GDP將會下滑5%左右。

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卡尼舉出英脫歐的例子說，儘管現在英國尚未正式脫歐，但未來的不確定性已經對商業投資產生負面影響，再加上英鎊貶值打擊了消費者信心。因此，目前英國的經濟成長速度，比央行預期的低了2%。

根據英國《衛報》(The Guardian)報導，就在中美兩國宣布提高彼此進口產品的關稅以後，英國央行行長卡尼終於忍不住跳出來說了重話，他警告說，貿易戰升級將會對全球GDP產生嚴重的破壞，而美國恐怕自食惡果、受害最深，他預期美國GDP可能下滑5%之多，經濟衰退程度將比全球其他地區更快、更猛。

貿易戰開打以後，這可能是迄今為止，外界對美國總統川普提出最嚴厲的批評之一。

卡尼引用英國央行的研究結果宣稱，如果美國對貿易夥伴提高10%關稅，美國GDP可能會損失2.5%，全球經濟可能會衰退1%。但這僅僅是貿易戰的影響，英國央行研究還說，如果未來前景不確定性上升，臨時性關稅演變成永久關稅讓金融情況更加緊繃的話，美國GDP可能會下滑達到5%，高於全球經濟衰退程度的2倍。

因此，英國央行行長警告，美國應該記取英脫歐的教訓，不然美國終究會淪為貿易戰的最大輸家。

(中時電子報)

文章來源：Escalation of trade war will hurt US most, Mark Carney tells Donald Trump

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