靈鷲山「寧靜一夏」系列禪修 體驗智慧清明

2018年07月06日 19:31 中時 王揚傑

宜蘭縣東光國中校長陳志勇將心道法師的一分鐘平安禪帶進校園。（王揚傑翻攝）

「寧靜心力量，快樂心關係。」靈鷲山佛教教團「寧靜一夏」3場禪修系列活動，今（6）日起登場，曾獲教育部師鐸獎、校長領導卓越獎的宜蘭縣東光國中校長陳志勇，2011年就把靈鷲山「心寧靜一分鐘」透過全校廣播系統，每節上課鐘響後播放心道法師一分鐘平安禪，以「深呼吸、合掌、放鬆、寧靜下來、讓心回到原點」的簡單口訣，迅速轉換學生下課的浮躁心情。

禪修系列活動6日到8日「教師研習營」，14日至15日「二日樂活親子禪」，25日至27日3天2夜的「教育領導生活禪體驗營」，為靈鷲山教團專為全國候用、現職或退休之公私立小學以上各級學校校長客製化開辦的禪修課，還可申請24小時教師研習時數。

陳志勇是本次「教育領導生活禪體驗營」授課師資之一，同為校長身分的他，分享他在教育現場的看見，以及校長們為什麼應該來參加這場禪修活動。

陳志勇表示，領導，是要能為組織找到重要方向，並使其他人願意跟隨，共同達成目標。校長是個能施展教育理念的職務，清楚自己的初發心，發揮該有的權力，是有辦法實踐理念的。而這些理念回歸到自己為什麼想當校長?也就是回歸自我實現，過程中成就別人，也會成就自己，從這個出發點想，就會是一個快樂的校長。

陳志勇說，如何幫助老師、幫助孩子，教育領導者經常需要創意。例如，孩子在下課十分鐘如脫韁野馬，上課鐘響要如何順利轉換上課氛圍，對每個學校都是挑戰。

2011年陳志勇時任宜蘭縣凱旋國中校長，聽到靈鷲山的「心寧靜一分鐘」，當下就覺得如果能夠應用在教育現場應該會很有幫助，一分鐘讓學校的孩子們把心寧靜下來，於是陳志勇首度將靈鷲山心寧靜一分鐘帶入校園。

陳志勇感佩心道法師將深奧的禪修原理轉化為一般人都能受用的一分鐘平安禪，五個步驟就能迅速達到身心安定。孩子們養成習慣，自然而然運用在日常生活當中，例如比賽前緊張，寧靜一分鐘後，平穩參賽獲得好成績；考試中緊張，明明讀過的一時忘記，寧靜一分鐘後，答案就想起來了；還有很多有慧根的孩子，回饋都令人驚訝，這就是教育領導者的創意，要成為帶動並支撐學校老師前進的力量，也可成就孩子，讓每個孩子都能適性發展，做最好的自己。

(中時 )