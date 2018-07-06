2018旗津風車文化季 鼓山分局犯罪預防宣導

2018年07月06日 19:38 中時 曹明正

2018旗津風車文化季將於7月7日、8日舉辦，高市警鼓山分局受邀到場設攤，辦理青春專案犯罪預防宣導，將向與會民眾及大小朋友發送宣導文宣、舉辦有獎徵答，現場另展示利用糖果、咖啡包等包裝的新興毒品仿真品，宣導毒品防制的正確觀念、以防藥物濫用。

2018旗津風車文化季，鼓山分局進行犯罪預防宣導。(警方提供)

2018旗津風車文化季於7月7日下午2時至5時，7月8日上午10時至下午5時在旗津風車公園舉辦，現場有大型風車裝置藝術，還有科學環保遊戲教學、造型風箏展演、風車DIY遊戲攤位，更有高雄在地樂團演出。

鼓山警分局長葉錫山說，暑假期間警方針對青少年易前往的網咖、KTV、夜店及賭博性電子遊戲場所加強查緝，勸導青少年不要深夜遊蕩，要多從事正當及有益身心健康的休閒活動，勇於「反毒品、反飆車、反詐欺、反援交、反制幫派」，才能開心FUN暑假。

2018旗津風車文化季，鼓山分局進行犯罪預防宣導。(警方提供)

由於暑期炎熱，青少年呼朋引伴到溪河、海邊遊憩，常易因疏忽戲水危險性發生水域安全問題，警方也提醒家長需要特別留意，避免憾事發生。

(中時 )