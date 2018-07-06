面膜年銷破億片 霓淨思首度攜手台中日曜天地辦特賣會

霓淨思首度攜手台中日曜天地辦特賣會，打出全品項面膜任選4盒499元、9盒999元。（圖／曾麗芳）

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台灣人愛敷面膜保養，帶動面膜銷售量逐年攀升！其中，面膜年銷量破億片的MIT美妝保養品牌「霓淨思」，首度在百貨賣場辦特賣會、攜手台中日曜天地OUTLET，推出即期品最低只要100元，假日還有快閃促銷；12年累計賣出1,100座101大樓的明星商品「玻尿酸精華」、甚至下殺2折，預料將掀起搶購潮。

日曜天地OUTLET「美妝即期品採購會」，這次共有超過60家美妝品牌包括霓淨思、帕馬氏、台塑生醫等祭出銅板價超殺折扣；其中，霓淨思首度於百貨賣場內舉辦特賣會，祭出眾多優惠商品，如洗面乳、化妝水、精華液、乳液等紅標即期品，只要100元就能通通帶回家；現場消費滿5,000元再現折500元、滿萬即享等同特價再87折優惠。

已搶占各大藥妝通路面膜銷售前五強的「霓淨思」，以專業醫美的角度持續推出多樣化醫美級平價面膜，包括保濕、毛孔、美白等不同的產品線，滿足各種肌膚需求，被喻為醫美級面膜霸主，年營收已突破10億元。

「霓淨思」這次推出全品項面膜任選4盒499元、9盒999元，買4盒以上再加碼隨機送1盒；另外，12年來經典不敗的霓淨思第一支商品「玻尿酸保濕原液」，因舊包裝已全部售罄，7月7、8兩天，原價3,300元的2入新品，下殺699元，限量200組。

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