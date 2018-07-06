老農神預言！柯志恩：農委會林聰賢還是「鴨蛋一個」

2018年07月06日 19:59 中時電子報 黃麗蓉

鳳梨價格持續崩盤，雲林、嘉義、屏東等縣市北上抗議，怒控政府產銷管控不佳。農委會主委林聰賢竟回：「嫌太高價嗎？」、「不接受政治動員的抗議」。國民黨立委柯志恩指出，一名老農曾直言林聰賢「對宜蘭農業的幫助看來也是鴨蛋一個」，經過一年半，農委會還是「鴨蛋一個」，果真是神預言！

柯志恩在臉書表示，林聰賢擔任宜蘭縣長時原本評價不錯，但之後浮濫核發農舍建照達3千5百棟，造成宜蘭農地流失逾千公頃，成為全台農舍管理失序最嚴重的縣市。因此當發布林為農委主委時，遭當地小農批：「蔡英文，不是農業縣出身的縣長都懂農村好嗎」，甚至預言：「該拿著鋤頭上街頭了！」

柯志恩指出，如今，鳳梨果農北上抗議政府無能，農委會主委林聰賢的火氣竟比受害的農民還大！難道這就是蔡總統所謂的「謙卑與溝通」？林聰賢身為主委面對果農抗議，不知安撫溝通，居然還大聲回嗆，難道林聰賢把小英飆農委會的怒氣都轉移到農民身上？

據報載，蔡英文第一參選總統落敗到宜蘭謝票，時任縣長的林聰賢「致詞時說到淚流滿面，久久不能自己」，因而得到蔡的欣賞與信任。看看受蔡總統賞識、提拔的林聰賢如今的表現，不正是民進黨只知選舉，不懂治理、不任專業，只想酬庸塞人的結果嗎？或許總統不忘林聰賢的淚水，但可曾在乎農民的辛苦付諸流水、心在淌血！

柯志恩強調，曾有一名老農直言林聰賢「對宜蘭農業的幫助看來也是鴨蛋一個」，這位阿伯真是神預言！經過一年半，農委會還是「鴨蛋一個」！只是不知這顆「鴨蛋」，小英總統還要抱多久？

網友回應說：「自從民進黨當家，什麼時候謙卑過？每個人都嘛一付小人得志的心態！」、「官僚是民主之恥。」、「鳳梨上星期買了5顆，1顆10元，沒爛沒流湯，剩1顆還沒殺，剛秤了一下1450公克，快2斤半，放1個星期有點黃了。」

(中時電子報)