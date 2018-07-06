這款「食品界米其林」三星茶飲 每1秒鐘賣出1.2瓶

2018年07月06日 19:53 工商 劉馥瑜

統一「茶裏王」多項產品勇奪有「食品界米其林」之稱的iTQi 比利時風味絕佳獎，其中，大受國人喜愛、每1秒鐘賣出1.2瓶的「台式綠茶」，更一舉拿下三星肯定，代表該款茶飲在美食愉悅程度、視覺、嗅覺、質地、味覺和入口感受等綜合評分，都要達到90分以上標準！

品茶師林憲騰表示，民眾對茶飲的口感要求首重回甘，而茶之所以會甘甜，是來自於茶中的胺基酸，但傳統製茶的工序繁瑣，胺基酸容易在過程中被破壞而減少。台灣茶飲品牌「茶裏王」，經與眾多專業品茶師共同研發多年後，終於開發出能讓包裝即飲茶，回甘就像現泡的製茶技術-「工夫茶」加「新鮮生茶」。

林憲騰說明，傳統製茶的過程，需經過萎凋、發酵、殺菁等程序，最後再以高溫乾燥，而隨著工序的不同，茶葉也會呈現出多元的獨特口感與風味。像是帶有甜花果香的紅茶、清香而淡雅的綠茶、香氣醇厚而回甘的烏龍茶，都需要在製茶過程中用心拿捏，才有辦法將其風味特色發揮出來，所以嚴選工夫茶基底是「茶裏王」好喝關鍵的第一步。

知名美食家徐天麟建議，民眾下次喝茶時不妨採用「333評審級品茶法」，先喝進一小口約30cc、用舌頭來回翻攪茶湯3次、吞入後停留3秒感受尾韻，享受停留在舌根的甜味，簡單就能品出回甘出眾的茶味。

(工商 )