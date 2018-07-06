陳綺貞四度攻蛋推380佛心票 放閃男友「可期待」

陳綺貞今辦記者會宣布明年一月四度攻蛋。（盧禕祺攝）

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陳綺貞今辦記者會宣布明年一月四度攻蛋。（盧禕祺攝）
陳綺貞今辦記者會宣布明年一月四度攻蛋。（盧禕祺攝）

陳綺貞明年1月四度攻蛋，每次開唱總是秒殺的她，這回推出380元佛心票、照顧學生族群！她6日記者會上表示，對於學生經濟結据感同身受：「很多學生為了買票要存錢存很久，我念政大時常到學校對面的郵局提錢，曾經提了100元戶頭剩25元，連買CD都要猶豫很久，二張選一張、不能都買。」希望讓孩子們順利欣賞演出，「不用等到長大才能進去」。

她日前開通IG帳號，坦言網路方便、會忍不住上癮，「常沒事就滑手機，也不知道在滑什麼，明明畫面都一樣」；她與鍾成虎交往多年感情穩定，會不會在IG放閃或宣布結婚喜事？陳綺貞表示：「很難吧，我完全沒辦法自拍，還不能過這一關。」笑說歌迷仍可期待自己哪天突然分享與男友相關的照片；追問目前仍是未婚身份？她表示自己還是「陳小姐」，短時間不會改變。

陳綺貞個性低調，過去聊起感情大多不願回應，今出席活動態度大方許多，是否出道20年更適應演藝圈、面對媒體？「我也不知道，我有在演藝圈嗎」！坦言自己心態有變、也有不變的地方：「變的是可以在熟悉的地方得到更多樂趣，但對音樂依舊龜毛。」預計年底推出相隔5年新專輯；「漫漫長夜」演唱會門票14日開賣。

(中時 )

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