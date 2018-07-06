徐乃麟獨家回應》高齡91歲母親病逝三總 長眠北海福座

2018年07月06日 20:23 中時 蕭雅玲

徐乃麟高齡91歲的母親因門靜脈肝臟阻塞排毒功能退化，於昨（5日）凌晨3點多病逝於三軍，臨終時徐乃麟與家人也都陪侍在旁，目前大體已經移至台北市立第二殯儀館，徐乃麟表示，「媽媽雖然病痛好幾年，但走的時候睡得很安詳，為了不驚動親友，在與家人討論過後，決定不辦告別式，也不會舉辦公祭。」他透露媽媽生前曾交代要後事要用土葬，將擇日安葬於「北海福座」。

徐乃麟透露，媽媽生性開朗愛講笑話，與孫子的感情也都很好，住院期間只要有空都會跟家人一起都會到醫院陪伴媽媽，他透露，媽媽大約在半年前住進醫院，「原本病情有好轉，但臨終前一周就開始昏睡，也不太能講話，只能靠營養針維持體力，一天睡十幾二十小時，要叫的時候眼睛才會張開，但沒多久又開始昏睡。」7月初醫生通知家屬要有心理準備，雖然不捨，但他也說：「媽媽走的時候很安詳，完全看不出有病痛。」

徐乃麟從小與媽媽感情深厚，他透露，因為家境很窮，心疼媽媽為維持家計逢年過節會幫人做麵食、炸麻花賺工錢，把他們兄弟姊妹撫養長大，徐乃麟一直到小學四年級都還沒穿過鞋子，小學五、六年級就跟著媽媽打零工，幫左鄰右攝清幾份、幫雞打針、配種，為了分擔媽媽的加計，19歲那年他專科還沒畢業便放棄學業到台北工作，為的就是要給媽媽過好生活。一路走來都跟媽媽一起住，如今媽媽安詳離世，讓他感到相當難過。

(中時 )