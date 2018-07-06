「壽命計算機」能算出你可活到幾歲 輸入3項目就搞定

2018年07月06日 20:29 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

壽命不是只有老天爺知道，大數據也讓人能搶先偷窺天機。動動指尖，馬上從全球調查中，看見自己能夠健康活到幾歲。

非營利組織衛生計量與評估研究院（Institute of Health Metrics and Evaluation，IHME）在頂尖期刊《刺胳針（Lancet）》公布最新2016年報告，分析各國居民活得多長；不僅如此，還告訴你在從出生到最後離開的時間中，有多少年是健康的、多少年會因生病而沒辦法靠自己打理生活。

《想活得好又久？不健康年數正擴大中》

這項研究發現，從1990～2016年間，全球女性的平均壽命拉高了將近8年，男性則是多了7年，相當於每3年半人類就會多活1歲。

圖／康健雜誌

如此快速的漲幅，可能是人類自有歷史紀錄以來壽數增長最快的黃金年代。但是IHME報告也透露出一個重要警訊：活得久，不代表四肢靈活、耳目無礙、腦筋清晰的健康時間延長。

因此，英國國家廣播公司（BBC）從IHME取得資料庫，做了一台計算機，只要輸入3個項目：你現在幾歲（第1欄）、居住地（在第2欄鍵入「Taiwan」），還有勾選你的性別，馬上能算出健康活到幾歲。

譬如，兩個人將自己的年齡輸入計算機，即使住在同一個國家（比如都是台灣人），每人得到的數字也不會一樣。BBC指出，例如2016年在墨西哥出生的女嬰，估計可以活到79歲；而在2016年當下已是65歲的女性，預計卻可以活到84歲，因為「她既然已經活到65歲，因此能夠再多活20年的機率也會比較高。」

BBC也聲明，這一台人生健康／失能時間計算機，並沒有把以後科學的進步和醫療技術改善考慮進去。

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(中時電子報)