胡鬧一番！男團玩電玩把妹竟錯認對方性別

2018年07月06日 20:31 中時 尤嬿妮

由凱開和YUYU組成的「胡鬧一番」日前推出新單曲。（上行娛樂提供）

由凱開和YUYU組成的「胡鬧一番」，加入新東家「上行娛樂」後，除了COVER音樂作品和VLOG外，胡鬧一番也投入新歌創作，第一波釋出的全新單曲〈NANANA〉就是2人從自身喜歡打電玩的日常生活為靈感所發想出來的作品。YUYU解釋，他們發現許多在電競世界裡的英雄豪傑，其實在現實生活中都是羞於追求心儀女生的男生，因此希望藉由這首歌鼓勵他們勇敢追愛。

至於自己有沒有在遊戲中把過妹？凱開笑說：「我覺得玩遊戲大部分都是男生，如果出現女生，應該都是ＸＸ萌妹。」看到眾人傻眼的反應後，凱開趕緊解釋：「就是用變聲器的男生啦，我曾經有一次4人組隊，隊上有1個女生，大家都送武器給她用，結果快死的時候她把變聲器關掉，才發現她是男生...我隔天立刻上網買了一組變聲器。」

聊到這次拍MV過程，YUYU開玩笑說：「心情其實是期待多於緊張，因為是自己的作品，所以很開心地去完成，以前工作都只是想快點下班。」凱開則坦承自己非常緊張，「因為是今年第一次拍自己的作品，而且主唱的位置我還是新手，再加上這部MV手勢很多，我每天都在家裡照鏡子練習。」一旁的YUYU隨即爆料：「他連在髮廊都在練習！」

(中時 )