專詐陸民海削2億 警逮多國詐騙案幕後主使

2018年07月06日 20:34 旺報 孫曜樟

刑事局在106年中會同多明尼加共和警方在其境內破獲2處專詐騙大陸民眾的機房，先期逮捕4名台藉與1名多國犯嫌，經追查又陸續於台灣逮到70名共犯，再經1年的追本溯源終在3日逮到這個詐騙集國最重要的幕後金主吳國鴻；及提供地下匯兌、提任會計等嫌犯21人，並查扣現金贓款993萬台幣，凍結10筆價值約1億4000萬台幣的不動產等不法利得。

刑事局表示，去年以大數據分析發現，國人赴多明尼加從事電信詐欺機房，經與多國警方情資交換並偵知機房位址，先於去年9月於多明尼加查獲詐欺機房，逮捕4名台籍犯嫌及1名多明尼加籍犯嫌。

經與多國檢方司法互助、檢視證物並持續追查後，發現該詐欺機房涉嫌自去年5月間於多國境內假冒電信客服及公安詐騙大陸地區民眾，規模甚大，且多數核心成員已返回國內躲藏。

檢警循線追本溯源，先在去年12月新北、台中、高雄及嘉義市等地同步執行首波行動，拘提金主、機房成員等23名犯嫌到案；今年1、3月再執行第2、3波行動，陸續拘提其餘未到案犯嫌47人。

今年5月，多國與我閃電斷交，刑事局仍持續追查詐團幕後金主，7月初展開第4波行動，成功將包括金主、會計、機手等21名犯嫌逮捕到案。

(旺報 )