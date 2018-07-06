大巨蛋有無協商暗盤？丁守中：柯文哲說清楚講明白

大巨蛋有無協商暗盤？丁守中：柯文哲說清楚講明白

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中時電子報
綜合報導

大巨蛋爭議不斷，遠雄在6月27日重新送件，重啟都審程序，是否可能復工引發關注。國民黨臺北市長參選人丁守中今天表示，台北市長柯文哲現在處處為自己解套，大巨蛋延宕擺爛三年多沒有解決，私下還曾傳出他曾派出主任前往協調，現在快選舉了，遠雄又重新遞件，中間是否有什麼暗盤或決議？柯文哲應該說清楚講明白。

丁守中強調，大巨蛋處理方式其實很簡單，就是讓法律歸法律，大巨蛋若有違法、弊案，有什麼問題一定要嚴查，但如果顧慮的是出入人數過多，影響逃生動線而造成公安問題，使用執照操之在市府，市府只要限制容留人數就可以了。丁守中重申，台北市以及臺北市民都需要大巨蛋。

丁守中今天繼續基層拜會行程，他是前往中正區幸福里拜會里長蘇宏仁時回應了媒體提問。丁守中也說，柯文哲三年多不做事，大巨蛋又一直擺爛，現在急就章，也挽救不了柯文哲在台北市不做事的負面印象。

至於民進黨候選人姚文智宣稱「要讓都更加快一百倍」，丁守中則說，姚文智「只會喊口號」。同時民進黨只會意識形態治國，外資都不來，怎麼加快都更、招商引資？

此外，丁守中也指出，一如王鴻薇議員踢爆，柯文哲已經花了新台幣567萬市政預算請網紅來行銷自己，證明柯文哲說他只花兩千萬打選舉，根本是騙局一場。

丁守中說，柯文哲講自己不設競選總部，但事實是整個市府都是他的競選團隊，各種文宣都是為了個人行銷，柯文哲在網路上愈紅，台北市國際城市競爭力越黑，這就是年輕人低薪窮忙、找不到工作的原因。

(中時電子報)

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