車禍後3年 北埔鄉隙隘子道路拓寬了

2018年07月06日 21:06 中時 莊旻靜

3年前的7月6日曾有來自外地的駕駛，聽信導航指示，而駛入隙隘子道路，疑因不熟路況而翻落邊坡，場面怵目驚心。（楊文國提供）

未拓寬前的隙隘子道路既窄、又陡且彎，易發生危險。（楊文國提供）

經縣府協助、地主無償提供土地，隙隘子道路路幅拓寬，也增加安全性。（楊文國提供）

經縣府協助、地主無償提供土地，隙隘子道路路幅拓寬，也增加安全性。（楊文國提供）

1台翻落山谷的車，讓村長爭取3年終於讓狹路拓寬！位在新竹縣北埔鄉大坪國小附近的隙隘子道路因路幅窄又陡且彎，曾有外車進入後翻落山谷，景象怵目驚心，外坪村長楊文國因此爭取拓寬，終獲縣府協助，日前成功拓寬，也方便會使用該路的住戶，6日舉辦剪綵，讓住鄰近的百歲婆也笑開懷。

楊文國說，3年前的7月6日，來自外地的駕駛要前往五指山，聽信導航指示而駛入隙隘子道路，因不熟悉路況，連車帶人翻落山谷，他因此與村民、住戶聯手爭取，希望能拓寬隙隘子道路最危險之處。

儘管四處陳情，但各單位礙於經費有限而愛莫能助，幸好去年副縣長楊文科，代表縣府送重陽節禮給百歲婆宋彭窻美，行經隙隘子道路，楊文國把握機會陳情，楊文科也立即安排會勘，並有賴地主彭德田的善心，無償提供土地，終於完成拓寬工程。

隙隘子道路拓寬後路幅增加為1.6至2.1米，前後長達約30米，楊文科、北埔鄉長姜良明、縣議員陳正順、代表會主席彭國榮、副主席李瑞玉、102歲人瑞宋彭蔥妹等人，6日均出席剪綵儀式，有如地方盛事，楊文國說，在車禍後的3年，終於完成拓寬，也讓日日使用該路的鄰近住戶，有1條安全回家的路。

(中時 )