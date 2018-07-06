為頂級白蘭地量身打造餐酒盛宴！5家名店限時上菜

2018年07月06日 21:28 中時 何書青

莫利斯．理查．軒尼詩(中)、Town by Bryan Nagao主廚Bryan Nagao(左)與Thomas Chien主廚簡天才(右)，為軒尼詩X.O 無界饗宴揭開序幕。（軒尼詩提供）

主廚簡天才依軒尼詩X.O特性而創作出相當般配的前菜「松露鴨肝綠竹筍動」，清爽開胃。（何書青攝）

主廚簡天才以長時間熬出海鮮鮮甜滋味濃厚的「龍蝦湯、魚子醬脆餅」，是喜愛海鮮的饕客不容錯過的湯品。（何書青攝）

Bryan Nagao帶來的「炭烤荔枝雞胸、醃蛋黃、火龍果花」，搭配軒尼詩X.O，呈現出豐富層次與對比的迷人感風味。（軒尼詩提供）

法國頂級白蘭地品牌軒尼詩X.O，匯集各式料理領域中具代表性的5家新派料理餐廳，聯手推出極具創意與融合風土的「Hennessy 美食+」軒尼詩X.O無界饗宴，自8月1日起推出連3個月、每個月不同的限時餐酒盛宴。這5家餐廳、共6位主廚將以嗅聞到的軒尼詩X.O香氣為靈感，朝食材的辣、甜、酸、鮮等滋味和擅長的料理風格，為軒尼詩X.O量身打造出契合度百分百的創新料理。8月分首波是由獲米其林推薦的餐廳「Town」主廚Bryan Nagao，與法國官方認證名廚「Thomas Chien」餐飲廚藝總監簡天才聯手創作，跨越東、西飲食文化打造無國界饗宴。

「馥郁的香氣揉合多層次性的口感，帶著果香與辛香，剛性卻又豐潤細膩」是6位主廚對軒尼詩X.O的印象，以此為創作靈感。Town by Bryan Nagao主廚Bryan Nagao表示:「酒食搭配應相輔相成，藉由酒提攜菜餚的美味，菜餚則提升酒的香氣與味道」；Longtail主廚林明健（Kin）則認為運用強烈味道的料理，如「辛」味，與軒尼詩X.O的深厚酒體相呼應；Thomas Chien餐飲廚藝總監簡天才以嗅聞出柑橘果香的氣味，聯想到馬賽漁港的馬賽湯，揉合「海」味料理，襯托出軒尼詩X.O，達到酒食搭配完美平衡。

Hero Restaurant雙主廚蕭淳元及林凱維則表示:「運用不同食材與料理手法，將食材本身的鮮甜層層堆疊，對比出軒尼詩X.O的口感層次豐富與柔滑飽滿果香味」；而AKAME主廚Alex將軒尼詩X.O譬喻為溫柔的男人，陽剛卻心思細膩，特選擇使用多樣原生種香料及長時間料理的食材，呈現層次感豐富的陳年味道料理，產生與軒尼詩X.O長時間醞釀而成的厚實風味相連結。

主廚Bryan Nagao揉合傳統和現代義法式烹飪技術，運用台灣本地食材，並以菜餚及酒款須相互提升香氣與口感為概念，選用濃郁風味的海膽、蛋，創作「夏威夷Pipikaula和牛沙朗、海膽、蛋、海蘆筍」；另道「炭烤荔枝雞胸、醃蛋黃、火龍果花」令人驚艷，以風味十足帶著炭火煙燻味及些許辣味，佐以當季荔枝的雞肉料理，雞肉滑口軟嫩，顛覆雞胸通常較乾的印象，加上巧妙搭配的醃蛋黃、火龍果花，更帶出鮮甜滋味；搭配口感柔滑的軒尼詩X.O佐冰塊，讓整道料理相當和諧又有讓人驚喜的美味。

主廚簡天才以軒尼詩X.O飽滿圓潤的果香及富個性的辛香味，創作變奏版龍蝦湯「龍蝦湯、魚子醬脆餅」，對他來說，軒尼詩X.O就像醬汁般，可與料理互相搭出更好的滋味。主廚用高雄在地豐富的海鮮食材，將龍蝦和魚子醬揉合傳統法式料理手法，經長時間熬煮烹調出海鮮濃郁的鮮甜，再搭著溫和的白胡椒、百里香來對應軒尼詩X.O的香甜氣味與辛香味，最後再佐以軒尼詩X.O泡沫與魚子醬脆餅，搭配品飲佐冰塊的軒尼詩X.O，口齒間更是縈繞著餘韻香氣與海鮮的鮮甜，令人驚艷。

關於Hennessy X.O

軒尼詩 X.O源自於1870年，首席釀酒師皆是世代相傳的軒尼詩家族第4代傳人莫利斯．軒尼詩為了款待親朋好友，特別打造一款私人佳釀，軒尼詩X.O自此誕生。此款干邑強勁而不失精緻，優雅醇厚而富於層次，莫利斯．軒尼詩對這頂級X.O干邑有著嚴格要求。20世紀初期，莫利斯．軒尼詩先生請自己的侄子佐夫侯爵設計一款玻璃酒樽，希望能夠藉由獨特造型折射出軒尼詩X.O複雜精緻的口感。1947年，佐夫侯爵為軒尼詩X.O設計了白玉霓葡萄葉酒樽，並傳承至今。

軒尼詩X.O的盛名源自一貫對每個細節的精益求精，X.O為Extra Old（特級陳釀）的縮寫，軒尼詩X.O自1870年創立之後，X.O即成為日後干邑的分級標準。

【8月軒尼詩X.O無界饗宴餐廳訂位資訊】

TOWN by Bryan Nagao

營業時間：每週二至日晚上18:00-22:00

電話：(02)2341-9777

地址：台北市中正區信義路二段171號3樓

THOMAS CHIEN法式餐廳

營業時間：每周一至日中午11:30-14:30 / 晚上18:00-22:30

電話：(07)536-9436

地址：高雄市前鎮區成功二路11號

（9月與10月軒尼詩X.O專屬料理將陸續公布）

【9月軒尼詩X.O無界饗宴餐廳訂位資訊】

Hero Restaurant

營業時間：每週一及每週四至日晚上18:00-21:00

電話：0966-533-993

地址：台中市西區五權一街57號

AKAME – 9月限定料理

營業時間：每週三至日晚上18:00-00:00

地址：屏東縣霧台鄉古茶柏安街17巷8號

備註：僅接受AKAME Facebook粉絲專頁私訊預約

【10月軒尼詩X.O無界饗宴餐廳訂位資訊】

Longtail

營業時間：每週一、三、日晚上18:00-02:00 / 每週四至六晚上18:00-03:00

電話：(02) 2732-6616

地址：台北市大安區敦化南路二段174號

AKAME – 10月限定料理

營業時間：每週三至日晚上18:00-00:00

地址：屏東縣霧台鄉古茶柏安街17巷8號

備註：僅接受AKAME Facebook粉絲專頁私訊預約

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