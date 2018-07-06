美總統訪英 憤怒川普充氣娃娃將飛越倫敦上空

2018年07月06日 20:43 中時電子報 盧伯華

憤怒川普充氣娃娃高達6公尺，頭上一小撮金髮、包著尿布、手握手機。（圖／路透）

美國總統川普將於下周訪英，屆時英國民眾將準備各種大型抗議活動來迎接他，包括一個高達6公尺、命名為「憤怒川普寶寶」的巨型充氣人型氣球，在川普訪英期間飄浮在倫敦上空。

這個憤怒川普充氣娃娃造型極盡揶揄能事，它一頭金髮、包裹尿布，一手握著手機（川普喜歡自發推特）。對於來訪的國家貴賓如此對待，引發不少爭議。後來經過主辦單位極力爭取，並動員數千名英國民眾簽署請願，還為活動籌資超過1.6萬英鎊（約台幣65萬）大做宣傳。在當地時間5日，倫敦市長薩迪汗（Sadiq Khan）的大倫敦市政府終於批准了這項「川普寶寶在英國」(@TrumpbabyUK)活動。

川普訪英期間，倫敦所有人都可以見到飄浮在西敏寺國會廣場上方的憤怒川普充氣娃娃。（圖／@TrumpbabyUK)

英國媒體報導說，川普寶寶充氣娃娃將於7月13日星期五上午9時30分至11時30分飛過倫敦上空，屆時正是川普訪英相關活動最熱烈之際，倫敦市中心還會舉行「阻止川普」遊行活動。

不過，倫敦因為是中央政府與國會所在地，大型氣球升空飛過英國議會廣場花園上空必須全程用繩拴在地面上，且飛行高度不得超過30公尺。

Congratulations and thank you to my great, very talented friends @IslingtonPlay! #MartinLutherKing was a HERO and I am very proud to have been invited to his very great playground, one of my favourite places! Thank you! pic.twitter.com/FXkDiwPc9b — Trump Baby (@TrumpBabyUK) 2018年6月27日

倫敦市長薩迪汗的一名發言人表示，「市長支持和平抗議的權利，並對多樣化的表達方式充分理解。其市府團隊已與活動組織者見面，允許他們以國會廣場花園作為氣球接地點。」

報導說，活動組織者已向警方遞交詳細活動計劃，倫敦警察將負責當天空域安全，並且表示樂見計劃順利進行。不過警方仍有權力依當日情況，以安全為由隨時終止活動進行。活動組織者正與警方及民航主管當局密切聯繫，確保當天倫敦空域安全與秩序。

活動發起者莫瑞(Leo Murray)表示，最初市長並不支持此一活動，但當計劃獲得廣泛民眾支持後，市政府終於領悟到這份幽默感。因此，當天「川普寶寶會飛起來！」

莫瑞在接受美國《國會山報》網站訪問時指出，道德性的批評對川普來說已毫無作用，因為他已完全無動於衷。不過他內心裡的自我非常脆弱，所以「嘲笑」會是有效的抗議形式。他強調，「我們想讓他知道，所有英國人都看不起他、鄙視他。」這是一種「非暴力但有效的抗議」，英國政府應該鼓勵這種抗議活動。

活動組織發言人賀克曼斯（Nona Hurkmans）則說，活動發起人原先只是一群為數不多的朋友，主要是想表明法西斯分子在英國不受歡迎。所以當接收到群眾熱烈支持時，心裡都深受感動。

英國媒體還指出，由於對川普的外貿政策以及邊境移民政策等有諸多不滿，在川普訪英期間，除了上述的「川普寶寶」氣球活動，還會有更多的有組織性的抗議川普活動會在英國各地同時進行。

此次訪問將是川普上任一年多以來首次訪英。此前曾多次計劃但最後都未成行，主要原因是英國民眾不歡迎川普。經過多次協調，川普此次訪英並非定位為「國事訪問」，而只是「工作訪問」，但還是與英國女王進行會晤。

(中時電子報)