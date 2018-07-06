美總統訪英 憤怒川普充氣娃娃將飛越倫敦上空

美國總統川普將於下周訪英，屆時英國民眾將準備各種大型抗議活動來迎接他，包括一個高達6公尺、命名為「憤怒川普寶寶」的巨型充氣人型氣球，在川普訪英期間飄浮在倫敦上空。
這個憤怒川普充氣娃娃造型極盡揶揄能事，它一頭金髮、包裹尿布，一手握著手機（川普喜歡自發推特）。對於來訪的國家貴賓如此對待，引發不少爭議。後來經過主辦單位極力爭取，並動員數千名英國民眾簽署請願，還為活動籌資超過1.6萬英鎊（約台幣65萬）大做宣傳。在當地時間5日，倫敦市長薩迪汗（Sadiq Khan）的大倫敦市政府終於批准了這項「川普寶寶在英國」(@TrumpbabyUK)活動。
英國媒體報導說，川普寶寶充氣娃娃將於7月13日星期五上午9時30分至11時30分飛過倫敦上空，屆時正是川普訪英相關活動最熱烈之際，倫敦市中心還會舉行「阻止川普」遊行活動。
不過，倫敦因為是中央政府與國會所在地，大型氣球升空飛過英國議會廣場花園上空必須全程用繩拴在地面上，且飛行高度不得超過30公尺。
Congratulations and thank you to my great, very talented friends @IslingtonPlay! #MartinLutherKing was a HERO and I am very proud to have been invited to his very great playground, one of my favourite places! Thank you! pic.twitter.com/FXkDiwPc9b— Trump Baby (@TrumpBabyUK) 2018年6月27日
倫敦市長薩迪汗的一名發言人表示，「市長支持和平抗議的權利，並對多樣化的表達方式充分理解。其市府團隊已與活動組織者見面，允許他們以國會廣場花園作為氣球接地點。」
報導說，活動組織者已向警方遞交詳細活動計劃，倫敦警察將負責當天空域安全，並且表示樂見計劃順利進行。不過警方仍有權力依當日情況，以安全為由隨時終止活動進行。活動組織者正與警方及民航主管當局密切聯繫，確保當天倫敦空域安全與秩序。
活動發起者莫瑞(Leo Murray)表示，最初市長並不支持此一活動，但當計劃獲得廣泛民眾支持後，市政府終於領悟到這份幽默感。因此，當天「川普寶寶會飛起來！」
莫瑞在接受美國《國會山報》網站訪問時指出，道德性的批評對川普來說已毫無作用，因為他已完全無動於衷。不過他內心裡的自我非常脆弱，所以「嘲笑」會是有效的抗議形式。他強調，「我們想讓他知道，所有英國人都看不起他、鄙視他。」這是一種「非暴力但有效的抗議」，英國政府應該鼓勵這種抗議活動。
活動組織發言人賀克曼斯（Nona Hurkmans）則說，活動發起人原先只是一群為數不多的朋友，主要是想表明法西斯分子在英國不受歡迎。所以當接收到群眾熱烈支持時，心裡都深受感動。
英國媒體還指出，由於對川普的外貿政策以及邊境移民政策等有諸多不滿，在川普訪英期間，除了上述的「川普寶寶」氣球活動，還會有更多的有組織性的抗議川普活動會在英國各地同時進行。
此次訪問將是川普上任一年多以來首次訪英。此前曾多次計劃但最後都未成行，主要原因是英國民眾不歡迎川普。經過多次協調，川普此次訪英並非定位為「國事訪問」，而只是「工作訪問」，但還是與英國女王進行會晤。
(中時電子報)
文章來源：Let Trump Baby Fly