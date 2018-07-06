新瓦屋板凳電影院13周年 21日開場

2018年07月06日 21:28 中時 莊旻靜

連續舉辦13年的新瓦屋板凳電影院，21日起跑，將放映多部膾炙人口的影片。（莊旻靜攝）

新竹縣新瓦屋板凳電影院今年邁入13周年，將放映膾炙人口的影片，還有音樂會、表演等，豐富活動內容，此外還有7項好康大Fun送，包含闖關蓋好禮、街頭藝術秀、帶板凳換冰棒等，邀請親子同樂。

新竹縣長邱鏡淳表示，今年新瓦屋板凳電影院系列活動將自21日開跑，集會堂電影院下午4點播放《花甲大人轉男孩》，晚間7點的板凳電影院播放《神偷奶爸3》。28日集會堂電影院下午4點放映《可可夜總會》、晚上7點則是《蜘蛛人返校日》。

今年活動由新東陽獨家贊助，總經理麥升陽指出，新東陽從1993年開始經營關西服務區，由於關西鎮為客家庄，服務區也營造客家文化特色，並將多樣化的客家及新竹特產、文創商品導入服務區，讓各地遊客可飽覽客庄風情。

新竹縣政府文化局長張宜真表示，新瓦屋板凳電影院在開演前、下午5點30分還有暖場活動，21日邀請羅賓樂團演出，主唱為客語歌手的曾仲瑋，還有蘋果劇團上演經典劇碼「小木偶奇遇記」，新瓦屋花鼓隊也將為電影暖場。28日則有溜溜球達人楊元慶演出，海波兒童劇團上演「小泰山」，以及麻吉貓唱跳秀。

今年還有7項好康大Fun送，如闖關蓋好禮，邀請民眾認識新瓦屋進駐單位，並參觀保存的客家大灶及澡堂、學客語等，新東陽也提供鳳梨酥作為闖關好禮；另外還有街頭藝術秀、填問卷送涼扇、音樂旋轉木馬、帶板凳換冰棒、禾埕舞台秀、紀念板凳抽抽樂等，還有明星大偶見面會，將在下午4點、5點、6點現身，另外還有市集共度夏天，詳情可至新竹縣文化局臉書粉絲專頁「竹縣go藝思」查詢。

7/21：古風車巷弄室集│16點集會堂電影院《花甲大人轉男孩》│17:30 羅賓樂團、蘋果劇團「小木偶奇遇記」、新瓦屋花鼓隊暖場│19:00板凳電影院《神偷奶爸3》

7/28：初心者市集│16點集會堂電影院《可可夜總會》│17:30溜溜球達人楊元慶、海波兒童劇團「小泰山」、麻吉貓唱跳秀│18-19點禾埕舞台秀│19:00板凳電影院《蜘蛛人返校日》│21-22點「紀念板凳抽抽樂」

(中時 )