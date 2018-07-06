照顧臥床家人 羅東博愛醫院推新招

家庭主要照顧者實際現場臥床體驗後，發現以病人的感受來說真的會比較輕鬆，而以照顧者來講也比較省力。（羅東博愛醫院提供）

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全國目前有多達76萬多名的失能、失智長者與身心障礙者，多數都仰賴家人照顧，羅東博愛醫院為此訓練宜蘭縣首批種子教師，讓家庭照顧者學習、互相交流，以照料心愛的家人。

羅東博愛醫院指出，全國的家庭照顧者照顧平均長達9.9年，每天照顧約13.6小時，其中褥瘡是長期臥床患者最棘手的問題，預防褥瘡最有效的方法，就是勤於幫臥床者翻身，但要怎麼讓被照顧的人感到安心不被驚嚇、照顧者也能輕鬆不費力，就顯得相當重要。

院方表示，博愛居家護理所3年前誕生宜蘭縣首批新式翻身擺位種子教師，日前結合社團法人宜蘭縣社區照顧促進會，開辦課程推廣「新式翻身擺位法」，與傳統方式最大的不同是，包括搖起床頭、壓力分散、水平垂直及運用滑步等技巧，主軸都是用自然扶持手法，讓被照顧者在放鬆、舒適的狀態下被擺放和翻動。

同時，照顧者不再只是使用蠻力，拉、抓、推等讓自己感到疲憊，而是可以用更省力、不受傷的方式，去照料自己最親愛的家人。

羅東博愛醫院社區醫學部副院長盧進德強調：「照顧需要技巧！」他說，沒有技巧，60公斤的人你翻身看起來像120公斤，但如果運用了「新式翻身擺位法」，60公斤的翻身可能只剩30公斤。

院方表示，除了「新式翻身擺位法」課程外，博愛居家護理所也將於9月28日在老懂咖啡館安排「喘息~午茶食客」活動，邀約家庭主要照顧者一起品嘗咖啡香、舒舒壓、聊聊天，補充心靈正能量，歡迎大家免費報名參加，詳細活動時間與地點請洽博愛官網或粉絲團。

(中時 )

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