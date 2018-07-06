想找女友閨密玩三人行！ 老渣男竟稱：願意我給3千元

女網友指稱，去年與一名女友人以及她的男友出遊，結果這名渣男卻不斷掃擾對方，還要自己的女友提出「三人行」的請求，願意的話他會給3千元當作酬勞。(示意圖/達志影像)

友善列印
中時電子報

一名女網友在臉書社團「爆料公社」為友人代貼文章，指控一名「年紀不小的渣男」，為女友人的男友，去年與她們與另一名女友人出遊，結果這名渣男卻不斷掃擾對方，還要自己的女友提出「三人行」的請求，願意的話他會給3千元當作酬勞，讓她決定將此事公諸於世。

該名受害的女友人表示，去年跟這對男女以及他們的孫子一起到南部玩，晚上住宿就三個大人一個小孩睡一間房間，由於她打地鋪睡，自己又有認床不好入睡的習慣，整晚幾乎在滑手機或是閉眼休息度過，該名男子起床上廁所後，閉眼休息的她一直感覺有人一直盯著她看，她翻身將棉被包裹住全身，對方才回到床上睡覺。隔天，對方趁機對她說出「你昨天睡覺時，我看到你胸部整個露出來！」、「你奶頭是黑色的！」等話語，她向對方的女友反應，對方稱「他只是開開黃腔而已」，已經叫男友不要鬧。

過沒幾天，女友人跑來找她說，自己的男友很喜歡她，還問能不能接受「3人行」，願意給她3千元，讓她非常氣憤。過沒多久，該男竟主動用通訊軟體私訊她，又不斷開黃腔騷擾，害她那時候下班不敢一個人回家，之後有他在的場合她也不太去。女友人指出，今天是該男慣性劈腿，一再做出傷害她朋友的事情，才會決定把這件事情公諸於世，讓其他認識他的女性好好保護自己。

對此，網友留言表示「這男的是腦袋有問題吧」、「拜託直接告他性騷擾，別讓他出來到處晃」、「老不羞」、「我看了都覺得噁心...怎麼還可以跟他聊這麼久？難懂～」。

(中時電子報)

文章來源：爆料公社

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