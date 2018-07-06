戴資穎27連勝平個人最佳 5連冠只差2勝

戴資穎6日在印尼羽球公開賽花31分鐘，直落二擊退蘇格蘭選手晉級4強，也追平個人最佳的27連勝。（資料照／中央社記者周永捷雅加達攝）

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中時電子報
／綜合報導

世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級1000系列的印尼公開賽，各項目今天進入到8強階段，世界球后戴資穎取代西班牙女將馬琳（Carolina Marín）、馬來西亞「拿督」李宗偉等名將，被安排在有電視轉播的1號場地壓軸出賽，面對世界排名第28的蘇格蘭選手吉爾莫（Kirsty Gilmour），小戴21：16、21：11直落二晉級4強，不但追平個人最長27連勝，距離5連冠也只差2勝。

第1局吉爾莫靠著戴資穎幾次失誤取得6：4領先，不過小戴很快調整過來、連追5分，持續透過四角拉吊來找適應場地，沒有再給吉爾莫超車機會；第2局一開始又是吉爾莫2：0先發制人，小戴同樣沒多久再超前比數，歷時31分鐘、拿下雙方交手4連勝。

下一戰戴資穎將和中國大陸選手何冰嬌爭決賽門票，兩人上周才在馬來西亞公開賽女單決賽交手，當時小戴連下兩局封后，拿下雙方生涯交手第5勝（1敗），本周最新的世界排名，小戴第82周維持球后頭銜。

稍早我國男雙組合廖敏竣／蘇敬恆以21：13、21：8擊退印尼組合安格里亞萬（Berry Angriawan）／哈迪安圖（Hardianto Hardianto），率先搶下4強資格，整場比賽僅歷時28分鐘；女雙組合許雅晴／吳玓蓉第一輪打落大會第3種子丹麥組合，一路闖進8強，可惜今天不敵日本組合松本麻佑／永原和可那，無緣晉級4強，不過打進印尼公開賽女雙8強，已經創下兩人搭檔以來在超級賽最佳戰績。

本屆印尼公開賽場地也是8月份亞運競賽場館，印尼雅加達巨港亞運籌委會也翻修座位席，場地整體感覺提升。

(中時電子報)

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