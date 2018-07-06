中美貿易戰 陸專家：500億美元規模影響GDP降0.2％

曾經擔任中國人民銀行研究局首席經濟學家的馬駿表示，若以500億美元的規模計算，中美貿易戰的影響相當有限。（圖／中新社）

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中時電子報

中國大陸金融與貨幣專家馬駿表示，7月6日開始中美之間500億美元規模的貿易戰對中國大陸經濟的影響有限，大約會使中國的GDP增速放緩0.2個百分點。

新華社報導，美國海關和邊境保護局已經宣佈，將於當地時間7月6日（北京時間6日中午）起對第一批清單上818個類別、價值340億美元的中國商品加徵25%的進口關稅。作為反擊，中國也將於同日對同等規模的美國產品加徵25%的進口關稅。

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中國人民銀行貨幣政策委員會委員、清華大學金融與發展研究中心主任馬駿對此表示，由他領導的研究團隊用可計算一般均衡(CGE)模型對貿易戰的影響進行定量測算的結果顯示，與基準情景（即沒有貿易戰情景）相比，500億美元規模的貿易戰會使中國的GDP增速放緩0.2個百分點。這個估計已經充分考慮了出口減少對其它相關行業的第二輪、第三輪影響。

馬駿說，500億美元規模的貿易戰已經被市場討論了兩個多月，對經濟、行業和企業的影響基本上已經被消化，有些甚至被過度解讀了。6日中美貿易戰正式開打，未必會對資本市場和匯率有多大的影響。

另外，馬駿認為，對某些受到影響相對較大的行業，有關方面還會考慮必要的對沖措施來降低貿易戰帶來的衝擊。

(中時電子報)

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