吳子嘉：笨蛋才投姚文智 黃暐瀚：你是民進黨籍吧？

吳子嘉。（本報系資料照片）

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中時電子報

台北市長選舉，民進黨參選人姚文智選情不被看好，媒體吳子嘉上廣播節目接受黃暐瀚專訪時直言，笨蛋才去投給姚文智，黃暐瀚問：「董事長你是民進黨籍吧！」吳子嘉回，「投給姚文智，就是投給丁守中！」資深媒體人黃暐瀚擔心「違背黨意」的吳子嘉，過兩天就被「開除黨籍」？

在該訪談中，吳子嘉說，他的戶籍在台北市，他一定會投給柯文哲，「民進黨很多人都說要投柯文哲好不好，都是高層，不方便講名字。」黃暐瀚回：「可是他們不敢公開講啊」！黃暐瀚表示，這段訪談，在網路被熱烈討論，不只吳子嘉要投柯P，還有很多「綠營大老」，都要投柯。理由很簡單，因為北市不能讓國民黨的丁守中當選，所以不能「浪費選票」去投姚，只能投柯，沒別的選擇。

黃暐瀚在Yahoo論壇撰文指出，他曾預告7月的「關鍵民調」決定姚文智此役的生死。但現在已快7月中旬，卻遲遲不見姚文智的民調。吳子嘉對此表示，民進黨當然有做民調，100%有做，只是做了之後未對外公布而已。民進黨、姚文智都不公布，吳子嘉決定「幫忙公布」，美麗島電子報下星期將進行北市長民調。

而美麗島電子報董事長吳子嘉所說的「票投姚文智，就是支持丁守中」，黃暐瀚強調，這句話的成立基礎，是在姚文智的支持度，到底有沒有辦法超過20％！

(中時電子報)

文章來源：黃暐瀚臉書

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