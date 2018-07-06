美對340億美元陸產品加稅　陸批：打擊全球貿易秩序

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旺報
賴志昶

美國政府日前宣布的對大陸價值340億美元產品加徵25% 關稅政策，於6日正式生效。對此，大陸外交部發言人陸慷表示，美方這一錯誤做法公然違反世界貿易組織規則，將打擊全球貿易秩序、引發全球市場動盪、阻礙全球經濟復甦。

大陸外交部6日舉行記者例行會，發言人陸慷在回應記者提問時做出上述表示。他指出，世界範圍內更多跨國企業、中小企業和普通消費者都將被殃及，美國的眾多行業和公眾也已越來越意識到自身將深受其害。

陸慷稱，「事實上，美國政府近來採取的一系列單邊主義和貿易投資保護主義措施已經在世界範圍內引起廣泛擔憂和譴責，也已招致不少國家的反制和報復。」

「中方始終反對單邊主義行徑，反對貿易投資保護主義。」陸慷表示，中方一直在盡最大努力推動有關方面客觀認識全球化進程，理性處理貿易關係中出現的分歧和問題，但這需要有關方面相向而行。

「任何試圖單方面施壓都是徒勞的，任何人對此不要抱有幻想。」陸慷強調，在中國自身正當利益受到不公平對待的情況下，中方理所當然作出必要反擊；中國商務部新聞發言人6日已表示，中方將及時向世貿組織通報相關情況，「我們有決心與世界各國一道，共同維護自由貿易和多邊貿易體制」。

(旺報 )

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