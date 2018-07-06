李戡3點聲明反擊！揭李文尪骨灰罈前亂喊爸又造謠

李戡與李敖父子情深。（取自微博）

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中時電子報

李戡附上3000元調解費用匯票。(取自李戡微博)
李文爭產風波未休。(本報系資料照)

知名作家李敖今年3月18號腦瘤病逝後，家庭糾紛浮上檯面，他與前女友所生54歲女兒李文為爭產，對同父異母的弟弟李戡提出親子鑑定訴訟，確認李文為李敖親生女，法院更駁回李戡不願支付3千元程序費之抗告請求。李戡稍早更PO出3點聲明，強調調解費用本該由對方支付，更直指李文夫婿曾在7月1號公開造謠，若不針對不實內容道歉，後果自負。

李戡聲明全文：

1. 今天收到高等法院裁定，法院既裁定由我方支付三千塊調解費用，一切尊重司法。下午已將存證信函寄出並附函附上三千元匯票，如附圖所示。

2. 抗告為法律所賦予之權益，親子鑒定官司為李文單方面違背先父意願之需求，我方予以配合，不爭執其親子身份，已釋出極大善意，調解費用，當由需求方應予支付。由於對方曾表示願意支付三千塊，甚至在6月11日抗告答辯狀中主張「隨時可送上區區3000元現金，恭請抗告人笑納！」法官在我方提出抗告後展開調解，建議對方支付三千塊，我方撤回抗告，則一切圓滿結束，對方卻又推翻先前所言，拒絕支付，並在網上扭曲事實，指責我方蓄意刁難拖時間。試問若要拖時間，在親子問題上本可大做文章，大肆拖延，何苦在抗告上斤斤計較？

3. 李文的誠信問題，在數個月來多次前後矛盾的發言中已不言自明。如先父病逝後數小時，李文即公開表示要爭奪遺產，「就算只要到一毛錢也甘願」，隨後卻在調解時表示「僅係開玩笑」。此外，李文夫婿在7/1日公開加入造謠。在此敬告這位跑去骨灰壇前亂喊爸爸的「李文夫婿」，針對7/1文章中的不實內容公開道歉，否則後果自負。

(中時電子報)

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