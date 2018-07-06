林佳龍：福星公園遊具獲好評 再推二期周邊環境工程

台中市西屯區福星公園規畫甜筒冰淇淋磨石子溜滑梯、盪鞦韆、沙坑，變成小朋友遊戲樂園。（盧金足攝）

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台中市長林佳龍（右）6日視察福星公園遊具設施改造完工，表示台中市府再推二期周邊環境工程。（盧金足攝）

台中市政府推動43座老舊公園改善，朝親子共融式公園方向規畫，目前已完成14座，其中，西屯區福星公園規畫甜筒冰淇淋磨石子溜滑梯、盪鞦韆、沙坑，以及新增高齡體健設施、開放民眾使用，也成為小朋友遊戲樂園，台中市長林佳龍6日視察表示，將推動福星公園環境改造的第二期工程，創造舒適都市綠地環境。

台中市總共有529座公園，多數設有制式罐頭遊具，市府啟動老舊公園改造工程，至今已推動3年，特別強調遊具去塑化，福星公園已使用20多年，兒童遊具老舊，經市府改頭換面還成為打卡的人氣景點。

林佳龍說，台中打造宜居城市，良好的公園公共空間相當重要，公園特別強調遊具去塑化，如規模最大的水湳中央公園，規畫12種感官體驗式遊具，提供小朋友從玩樂到中，體驗不同的設施。

林佳龍表示，福星公園改善遊具，還包括新增高齡體健設施、重新規畫公園內的步行動線，並將現有大樹下視線死角的座椅區等設施一併移除，改為保留大片的綠色草地，提供充足的運動空間。

福星公園目前第一期改善工程已完工，後續將會繼續推動第二期公園改造，包括涼亭等周邊環境改善，他期待未來3年，每一行政區都至少優先推動3座公園改造。

(中時 )

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