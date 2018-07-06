張花冠參訪綠川、柳川 肯定台中成功經驗

2018年07月06日 22:45 中時 盧金足

台中市推動綠川、柳川等水域環境整治，吸引各地來取經。嘉義縣長張花冠6日率縣府團隊參訪綠川、柳川，肯定台中市政府團隊整治綠柳川的成果，嘉義縣治水將以台中成功經驗為借鏡。

繼行政院長賴清德、新竹縣長邱鏡淳、台北市長柯文哲、基隆市長林右昌等人參訪綠川、柳川後，張花冠6日與縣府團隊抵台中參訪，觀摩完成整治的柳川藍帶水岸及綠川水岸廊道，由副市長林陵三、水利局長周廷彰等人引導介紹，順著柳川、綠川參觀沿岸景觀，深入了解柳川、綠川的水利工程與歷史軌跡。

「台中市府團隊相當厲害，綠柳川的整治是非常好的成功經驗！」張花冠與嘉義縣府團隊對綠柳川提出整治工法、時程等多項問題，表示會作為嘉義的借鏡。

林陵三表示，綠柳川過去是臭水溝，沒人敢接近，在市府大力整治之下，水質變乾淨，並打造親水環境，成為民眾平常休憩的好去處，加上綠柳川均設置防洪設施，河川整體功能更加完善。

市府水利局指出，整治綠川第一期上游河段，打造「新盛綠川水岸廊道」，吸引許多國內外旅客來訪，人潮絡繹不絕，南區綠川第二期「復興路至愛國街」段，總工程經費約5000萬元，預定今年底完成；綠川三期「信義南街至大明路段」結合興大園道、園二園道及中興大學校園規畫設計，創造大面積藍帶綠意水域空間。

(中時 )