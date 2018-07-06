米其林星級主廚信義區展新店！粗獷原木燒烤超噴香

2018年07月06日 22:46 中時 何書青

WILDWOOD主打原木燒烤料理，用台南龍眼木燒至火紅再進行食材燒烤。（WILDWOOD提供）

WILDWOOD燒烤主菜提供每日海港直送現流海鮮。（WILDWOOD提供）

「美國頂級乾式熟成28日紅屋牛排42oz」香氣逼人，同時嘗盡菲力及紐約客的不同美味，值得一試。（何書青攝）

林明健表示一直以來都希望開1家原木燒烤料理餐廳，如今實現願望，「WILDWOOD」將於9日正式開幕。（何書青攝）

LONGTAIL及Chou Chou法式料理餐廳主廚林明建，分別得到米其林1星和餐盤推薦肯定後，進軍信義區新光三越A9，打造風格與上述2間餐廳迥異的「WILDWOOD」原木燒烤餐廳，以最原始粗獷的柴燒火烤方式，呈現肉品、海鮮等食材的噴香美味，餐廳將於9日正式開幕。

如同餐廳名稱「WILDWOOD」之義，主廚回歸人類最原始的烹調方式，以原木生火燒烤自家乾式熟成肉品、在地食材與鮮活海鮮，完美帶出食材自然鮮味，讓火焰與木燒煙燻香氣帶來色香味俱全的佳餚，主廚林明健說：「這個餐廳很不同的地方在於，除了有很多種類的肉品之外，也把重點放在地海鮮，提供當天漁港捕獲直送的新鮮海鮮，例如來自基隆港口、宜蘭等，而隨著季節、氣候的變換，每天提供的海鮮的種類和數量也不盡相同。」力求保持新鮮外，也讓來店的饕客天天有驚喜。

WILDWOOD的強項主打是原木燒烤料理，烤爐當然也不馬虎，耗資百萬進口的夢幻烤爐Grillworks就在開放式除方中央，賓客都能看見師傅們在燒烤美味佳餚的景象，林明健也表示，原木燒烤是人類最原始烹調的味道，餐廳所有原木燒烤的主菜都使用台南的龍眼木去做燒烤，煙燻香氣迷人，希望能讓料理回歸初衷，不做過多的複雜烹調調味。

美澳日等國優質牛肉、現流海鮮、紐西蘭羊排、屏東黑豚、台南玉米土雞、以及在地當令時蔬、自家烘焙麵包等，經過原木燒烤後，除了誘人烙痕與獨特煙燻香氣，也帶出食材的精華原味。其中，同時能嘗到軟嫩菲力與紐約克嚼勁的「美國頂級乾式熟成28日紅屋牛排」非常值得一試，在德國進口的乾式熟成冰箱熟成後風味更佳濃厚豐富，而經原木火烤過所帶出的煙燻香氣逼人，不用沾醬都有好滋味。

台灣牛排館較少見的「美國德州頂級肋眼牛排」在直火燒烤下，忠實呈現牛排重鎮德州牛排的豐足肉味；「澳洲9+和牛帶骨肋眼牛排」30盎司經原木炙烤後，表層焦香肉質軟嫩多汁，骨邊肉焦脆噴香；橫膈膜及牛小排部位也深得主廚青睞，「澳洲和牛橫膈膜」香氣獨特，口感鮮嫩富咬勁；「澳洲和牛牛小排」經炙火燒烤讓表層焦脆，肉質呈現誘人嫩紅，口感紮實、油脂豐富；日本和牛則選用兼具適度油脂與肉香的等級，提供紐約克、菲力、肋眼三種部位，既可品嘗火烤日本和牛排的軟嫩鮮香。

若不吃牛肉，也有其他佳餚可選，「紐西蘭丁骨羊排」自家乾式熟成7日，肉質更軟嫩，燒烤後風味甘美；「本地黑豚帶骨肋眼」選用屏東東寶黑豬，肉質甜美無腥羶味，燒烤後肉汁豐富，口感Q嫩帶煙燻香氣，骨邊肉帶筋膜愈嚼愈香；「本地玉米土雞」則選用台南飼以玉米養殖50至60日的雞隻，每份半隻供應，肉質細緻緊實、油脂適中，媲美法國布列登斯雞，柴火燒烤後肉質甜美不乾澀，令人吮指回味。

饕客還可以自行在10款各具特色的特調醬汁中，擇1搭配原木燒烤類的主菜，像是有番茄櫻桃油醋、鳳梨莎莎醬、花生芥末醬、魚露奶油、阿根廷青醬等，既特別又美味；值得注意的是，還有高達12款琳瑯滿目的配菜可選，包含「舞菇與烏魚子」、「松露起司通心粉」、「炙烤胡蘿蔔與茅屋乳酪」、「奶油煮過貓與香草麵包粉」等，讓饕客隨心搭出不同的驚喜滋味。

搶眼的主菜之外，擅長結合多國料理特色的林明健，也讓WILDWOOD的生食前菜、熱前菜、湯和沙拉融入跨國多元色彩，搭佐原木燒烤主菜，讓饕客嘗出多重風味與口感；甜點除了菜單上的固定供應的「巧克力舒芙蕾、覆盆子冰淇淋」、「巴黎布列斯特泡芙、花生醬」、「玉米聖代、焦糖醬」等，還有每日不同的蛋糕及塔派，讓人有新鮮、驚喜感；而酒單則供應創意調飲、新舊世界葡萄酒、精釀啤酒及威士忌。

(中時 )