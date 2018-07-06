鎖定商務客　南方航空服務再進化

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中國南方航空進軍台灣市場10年，6日舉辦「心服務，新精彩」商旅服務發佈會，針對商旅客戶推出4大專享服務，包括專線客服、專崗客戶經理、預先申請、專屬增值等服務，為南方航空商務旅客帶來服務的專項提升。

中國南方航空台灣分公司總經理謝厝邊表示，南方航空台灣分公司在台成立已10年，服務眾多往來兩岸的旅客，並在安全的礎上通過資訊化創新服務，不斷提昇在地化服務標準。南航實施商旅高端服務方案，並以為契機，提升旅客體驗，讓商務旅客享受一站式的貼心服務。

南方航空客運部經理蘭虹指出，南航在台灣最新推出的4大服務，內容為商旅客戶與客戶服務商定制的「專線客服」、為南航桃園機場定制「專崗客戶經理服務」、為南航回程航班定制的「預先申請服務」，以及南航商旅客戶定制的「專屬增值服務」。

南方航空直飛大陸18個航線，每週往來兩岸班次多達83班，包括廣州、上海、深圳等商務城市，還有長沙、張家界、武漢、桂林、南寧、鄭州、汕頭、義烏、瀋陽、長春、大連及哈爾濱等航線。此外，兩岸最長航線的台北－烏魯木齊也於今年7月份復飛。

根據桃園機場的出入境調查數據，2017年台灣人赴大陸旅客高達393萬人次，創歷史新高。南航強調，會繼續努力為往返兩岸的旅客提供更貼心、便捷的服務。

截止2018年6月底，中國南方航空公司機隊規模已達788架，規模為全球第4大、亞洲第1大，每天將近有2000多班次的航班飛往全球40多個國家和地區，共224個目的地，航線數量、航班頻率及市場份額，均在中國大陸航空公司中居首位。

(中時 )

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