5星飯店和牛套餐加1元送1套！夏日吃鍋物超划算

2018年07月06日 22:47 中時 何書青

鹿兒島和牛肉質鮮嫩柔軟、大理石油花分佈均勻。（台北晶華酒店提供）

炎夏來臨，台北晶華酒店三燔本家延續6月份「和牛買一送一」熱潮，選定鹿兒島A4等級和牛、於7月13日至8月8日父親節當日再推每客2599元的「鹿兒島和牛壽喜燒套餐」，讓饕客品嘗豐腴滑嫩的沙朗、鮮美多汁的翼板部位，還有精緻前菜、當令時蔬菜盤與抹茶冰淇淋刨冰等，並祭出加1元多一客A5等級「兵庫縣和牛火鍋套餐」的超值優惠，期望消費者不畏夏季高溫、繼續支持鍋物。

鹿兒島位於日本九州最南端，得天獨厚的自然環境與舒適氣候，造就了各式品質精良的農林水產與畜牧業，更是日本國內最大的和牛產地，當地所產的黑毛和牛，肉質鮮嫩柔軟、大理石油花分佈均勻，2017年還曾獲得日本全國和牛能力共進會、每五年舉辦一次且擁有「和牛奧運會」之稱的全國大賽團體組優勝，一躍成為日本和牛界中的菁英焦點。

三燔本家本次加碼再推出的「鹿兒島和牛壽喜燒套餐」，以前菜紫蘇梅香涼番茄完美揭幕，再依循日本關東的壽喜燒料理作法，以和牛牛油熱鍋，加入青蔥、洋蔥拌炒出香味，倒入特製的壽喜燒醬汁加熱後，涮入精切至0.18公分、總重為150公克的和牛肉，和牛特有的油脂香氣四溢，搭配粒粒分明的米飯、與鹹香甘甜的醬汁完美結合，是專家最為建議的和牛吃法之一。

此外，加1元就贈送的超值「兵庫縣和牛火鍋套餐」，是以日本北海道日高地區的昆布所熬煮的湯頭，能散發出和牛所帶有的獨特肉香，而其淡雅的鮮香氣息，也能減低大口吃肉後的油膩感；套餐另外提供以新鮮白蝦、草蝦與花枝製成的手工蝦漿、彈牙的讚岐烏龍麵、新鮮豐富的季節時蔬皿等，最後還有大小朋友都愛的抹茶冰淇淋刨冰。若還吃不過癮，每人另加399元，還能享用100公克的精緻炭烤和牛。（上述價格需另加1成服務費）

(中時 )