5星飯店和牛套餐加1元送1套！夏日吃鍋物超划算

台北晶華酒店三燔本家推出凡點鹿兒島和牛壽喜燒套餐、加1元多1客A5等級「兵庫縣和牛火鍋套餐」的超值優惠。（台北晶華酒店提供）

友善列印
中時
鹿兒島和牛肉質鮮嫩柔軟、大理石油花分佈均勻。（台北晶華酒店提供）

炎夏來臨，台北晶華酒店三燔本家延續6月份「和牛買一送一」熱潮，選定鹿兒島A4等級和牛、於7月13日至8月8日父親節當日再推每客2599元的「鹿兒島和牛壽喜燒套餐」，讓饕客品嘗豐腴滑嫩的沙朗、鮮美多汁的翼板部位，還有精緻前菜、當令時蔬菜盤與抹茶冰淇淋刨冰等，並祭出加1元多一客A5等級「兵庫縣和牛火鍋套餐」的超值優惠，期望消費者不畏夏季高溫、繼續支持鍋物。

鹿兒島位於日本九州最南端，得天獨厚的自然環境與舒適氣候，造就了各式品質精良的農林水產與畜牧業，更是日本國內最大的和牛產地，當地所產的黑毛和牛，肉質鮮嫩柔軟、大理石油花分佈均勻，2017年還曾獲得日本全國和牛能力共進會、每五年舉辦一次且擁有「和牛奧運會」之稱的全國大賽團體組優勝，一躍成為日本和牛界中的菁英焦點。

三燔本家本次加碼再推出的「鹿兒島和牛壽喜燒套餐」，以前菜紫蘇梅香涼番茄完美揭幕，再依循日本關東的壽喜燒料理作法，以和牛牛油熱鍋，加入青蔥、洋蔥拌炒出香味，倒入特製的壽喜燒醬汁加熱後，涮入精切至0.18公分、總重為150公克的和牛肉，和牛特有的油脂香氣四溢，搭配粒粒分明的米飯、與鹹香甘甜的醬汁完美結合，是專家最為建議的和牛吃法之一。

此外，加1元就贈送的超值「兵庫縣和牛火鍋套餐」，是以日本北海道日高地區的昆布所熬煮的湯頭，能散發出和牛所帶有的獨特肉香，而其淡雅的鮮香氣息，也能減低大口吃肉後的油膩感；套餐另外提供以新鮮白蝦、草蝦與花枝製成的手工蝦漿、彈牙的讚岐烏龍麵、新鮮豐富的季節時蔬皿等，最後還有大小朋友都愛的抹茶冰淇淋刨冰。若還吃不過癮，每人另加399元，還能享用100公克的精緻炭烤和牛。（上述價格需另加1成服務費）

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
米其林星級主廚信義區展新店！粗… 屢立戰功！蔡伯翰熬15年接掌寒舍…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。