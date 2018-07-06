溫網》倒吃甘蔗 謝淑薇女雙晉16強

2018年07月06日 22:44 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

2018溫布頓草地網球錦標賽進入第5天賽程，台灣女將謝淑薇在女雙第二輪出擊，克服盤數0：1落後劣勢，經過1小時47分鐘激戰，謝淑薇和捷克搭檔荷拉迪卡（Lucie Hradecka）以4：6、6：4、6：3打敗俄羅斯庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）／白俄羅斯莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka），殺進16強。

謝淑薇昨天才在女單獲勝，追平個人生涯在溫網女單最佳32強成績，今天再拚女雙，儘管她和荷拉迪卡因為雙發失誤較多而先丟掉第一盤，但她倆並未失去信心，第二盤靜待機會回擊，第6局出現本戰第一個破發點，雖然沒有順利破發，不過第10局「台捷配」再度出現破發兼盤末點，成功在第3個盤末點破發對手，在盤數上1比1追平。

這時謝淑薇和荷拉迪卡打出氣勢，對方則是越打越急，還出現摔拍動作，第三盤「台捷配」在20分鐘內兩度破發、迅速取得局數4：0領先，特別是第2局在對方的發球局連得4分破發，兩人維持住局數領先優勢，最後在第9局荷拉迪卡的發球局終結對手。

謝淑薇與荷拉迪卡被安排在女雙下半部籤表，和另一位台灣女將詹皓晴／中國大陸楊釗煊同邊，如果兩組人馬持續告捷，最快可在8強戰碰頭。

(中時電子報)