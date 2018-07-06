俄與中聯手加入對美貿易戰 對美貨加徵40％關稅

就在中國宣布對美進行反制措施的數個小時之內，俄羅斯宣佈對美部份貨品加徵最高40%的關稅。俄與中國聯手出擊讓這場中美貿易戰極可能變成如中國所稱的「美國向全世界開火」。（圖／美聯社）

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中時電子報
在貿易爭端上，俄國與中國已經聯手，川普要如何面對愈來愈多、愈強大的對手？圖為今年6月中國國家主席習近平與俄國總統普丁在北京會面。（圖／美聯社）

中美貿易戰才正式揭幕，先前與歐洲同被美國徵收鋼鋁關稅的俄羅斯，也在此時與中國聯手加入中美貿易戰圈，宣布向部分美國入口的商品徵收25%至40%的關稅，以回應稍早美國對進口鋁鋼材徵收關稅。俄中聯手應對美國強硬貿易政策，可能會引發更多被美國點名懲罰的國家加入戰團，誠如中國所說，將聯手其他擁護自由貿易與多邊體制的國家共同抵制美國的貿易霸凌。

在美國宣布正式對中國進口貨徵收25%關稅後，中國立即宣布在6日中午啟動相同規模的反制措施，一場中美貿易戰已然展開。而在幾個小時之內，克里姆林宮卻出手與中國站同一陣線對美國進行反制。俄羅斯同時表示，會密切留意中美貿易戰發展，強調會在經濟不穩的環境中捍衞自身利益。

據俄國衛星通訊社報導，俄羅斯經濟發展部於台北時間6日晚間發表公告稱，作為回應措施，俄羅斯向一系列美國商品加徵25%到40%關稅。目前俄羅斯加徵的關稅為每年8760萬美元，其餘4.5億美元將在3年後開始徵收。

俄國經濟發展部部長奧列什金(Maxim Oreshkin)的話稱：「俄羅斯對美國商品加徵關稅，受影響的包括某些道路建設設備、石油天然氣設備及金屬加工、鑿岩工具，還有光纖。」

公告指出，這是回應美國對進口鋼鋁分別徵收25%和10%關稅的措施。

報導指出，今年5月底俄羅斯通知世界貿易組織稱，可能對美國商品每年徵收5.376億美元關稅，這些商品每年對俄羅斯的出口額為31.6億美元。俄羅斯6月向世界貿易組織遞交申請，要求加入歐盟與美國就進口鋼鋁關稅爭端的磋商。

奧列什金解釋說：「美國對俄羅斯進口商採取的限制措施造成的損失估計為5.376億美元，這是俄羅斯供貨商應該額外支付給美國的數額。目前俄國加徵的關稅只能補償部份損失，根據世界貿易組織規則，這是俄羅斯目前有權要求補償的部分。」

俄羅斯經濟發展部指出，俄方其餘的回應措施要麼將在3年後，即2021年3月21日起開始實施；不然就是在世貿組織爭端解決機構判定美國鋼鋁關稅不符合世貿組織規則後開始實施。

克里姆林宮發言人佩斯科夫在回應中美貿易戰的問題時表示，美國的徵稅行為是貿易保護主義，損害中國及全球經濟，尤其對某些特定行業造成影響，因此現時可見美國遭中國在內等多個貿易夥伴反擊。

此前中國、印度、歐盟、加拿大、墨西哥及挪威，已正式投訴美國違反WTO條例，俄羅斯日前成為第7個向WTO投訴的成員國。

俄羅斯上月已表明將與中國連成一線抵抗美國的全球貿易戰，揚言必定會展開報復措施。俄羅斯總統普京將於本月與美國總統川普見面，預計二人將會談及貿易問題。

(中時電子報)

文章來源：俄對美國商品每年加征8760萬美元關稅

日本各地豪雨引起土石坍方 東廣… 俄羅斯威脅對美國商品提高關稅

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