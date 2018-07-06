李佳薇安心亞自爆兩人難捨難分全因這件事！

2018年07月06日 22:49 中時 尤嬿妮

李佳薇與安心亞昨在《佼心食堂》作客。（華納提供）

李佳薇與安心亞昨在節目《佼心食堂》作客，並各自為彼此的新作品宣傳，身為姊妹淘的她們，聊到兩人認識的過程，她們表示是因為一起運動所以成為了好友，更彼此笑說每次跑步完跟一群跑友們總捨不得分開，因為常會相揪吃飯，大家感情也越來越好。

安心亞主演的音樂劇《日常恋襲曲》剛落幕，與李佳薇對於音樂劇和舞台劇都頗有心得，異口同聲表示酬勞不高，主要靠辛苦換得學習經驗。安心亞第一次主演音樂劇，演出過程中難免有突發狀況。她強調要專心聽對手演員的台詞，有時對方沒講到關鍵字，自己就要臨機應變修改台詞。

李佳薇則遇到有次正準備要開口，卻吸進不明物體，但因為已經準備要唱歌了，不能停下來也無法不唱，她當下只好猛捶自己，而這些狀況都是台下觀眾不知道的小插曲。其實安心亞原本對舞台劇、音樂劇的邀約有些遲疑，怕每天不斷重複演出一樣的劇碼會膩。但後來時實際情況顛覆她的想像，每場演出都不相同。她藉此鼓勵黃子佼嘗試演出，跳脫舒適圈。黃子佼被安心亞和李佳薇盧到乾脆跳出沙發外，一屁股坐進道具箱，用行動證明自己「跳脫舒適圈」。

安心亞最近演出新加坡喜劇電影《簡單的婚禮》，她自己嚮往戶外海洋婚禮，想像扮成美人魚，與帶著李敏鎬面具的新郎結婚，來賓可以任意扮成海龜等生物。喜歡簡單風格的李佳薇正好相反，打算不辦婚禮免去一切禮俗。李佳薇的全新專輯《相反的是》身受粉絲喜愛，李佳薇睽違兩年發行全新專輯《相反的是》，為專輯所打造的一頭亮麗短髮讓人眼前一亮，也讓線上粉絲頻稱讚：「變好美！」

(中時 )