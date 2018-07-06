世足》佛蘭建功 法國上半場1比0領先烏拉圭

2018年07月06日 22:54 中時電子報 黃邱倫

2018俄羅斯世界盃足球賽8強賽在下諾夫哥羅德體育場點燃戰火，這場「矛與盾」的對決戲碼未上演就先轟動，尤其是蘇亞雷斯的「詐傷」先發以及卡瓦尼坐在替補席上都讓「天藍軍團」烏拉圭士氣高漲，但「高盧雄雞」也非省油燈，尤其是天才小將姆巴佩的門前頭頂威脅性十足，可惜卻失手了，第40分鐘法國掌握一次自由球機會，佛蘭頭錘破網，上半場1比0領先。

兩隊過去交手8次，烏拉圭3勝4和僅1敗，在世界盃對決3次，2002年日韓與2010年南非，兩隊在小組賽都被分在同組，這兩次交手皆以0比0握手言和，在往前追溯則要到遙遠的1966年英格蘭那屆，這是雙方在世界盃首度交鋒，同樣是小組賽，當年烏拉圭2比1勝出。這次是兩隊第一次在淘汰賽對決。

71歲老教頭塔巴雷斯，第二次執掌烏拉圭兵符，6日是他率領烏拉圭征戰世界盃的第20場比賽，名列史上第四；法國12次世界盃，只有1次在淘汰賽正規賽輸球，而這一次就是2014年0比1不敵德國。

烏拉圭並沒有向外界預測如此不堪，攻勢相當強勢，而法國的反擊力道也不惶多讓，第40分鐘格里茲曼在左前方直接自由球，他將球開到烏拉圭門前，效力於皇馬中後衛的佛蘭，第一時間躍起甩頭，成功破門，幫助法國取得1比0領先優勢。

比賽來到第43分鐘，烏拉圭底線開球，卡塞雷斯起腳勁射，眼看球就要進網，但法國門將隊長洛里斯撲救用右手將球擋出門外，沒給對方追平機會。

(中時電子報)