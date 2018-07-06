71歲雷洪甩肉13公斤 露平坦大肚腩沒在怕

雷洪成功瘦身。（民視提供）

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雷洪保養身材有一套。（民視提供）
方馨殺青後，12日將與好姐妹到沖繩度假。（民視提供）
蘇晏霈（左起）、王建復、王瞳、白家綺。（民視提供）
陳淑芳。（民視提供）
傅子純（左）和王瞳。（民視提供）

民視八點檔《幸福來了》今晚在林口舉行殺青慶功宴，席開20桌，演員陳淑芳、雷洪、馬如風、方馨、高欣欣、侯怡君、柯叔元、王燦、兵家綺、王瞳、白家綺、何豪傑、蘇晏霈、樓心潼、李珞晴、傅子純、王中皇、德馨、姚黛瑋、聶秉賢、李之勤、錢君仲、邱子芯、潘柏希、馬俊麟、張家瑋、紅毛、何璦芸、張懷媗等人超過50位藝人都齊聚慶祝。

《幸福來了》2017年07月04日播出至2018年7月3日，合計260集，天天完勝，坐穩戲劇節目收視冠軍寶座！播出期間全國總收視人口有1千1百96萬人收看，最高平均收視6.12落在完結篇，讓全劇組及演員直說是最棒禮物。

總收視人口1千1百96萬人收看，最高平均收視6.12，讓全劇組及演員受寵若驚，直說這是最棒的禮物！《幸福來了》創下的好成績，劇情主軸的高氏兩家庭，每一位演員盡心盡力演出，都讓觀眾買單，不少演員落海又遇火吻，仔細一算，光是滾樓梯就有9位演員，有16位演員入監獄，殺青這一刻也讓演員直呼忙得很值得！收視最高點為7.04，分別為6/18建國（傅子純）找到賴桂英（兵家綺）遺落的手機，劇情緊湊高潮迭起，7/3曉萍（王瞳）跟真美（蘇晏霈）的對談，讓幸福迷都落下眼淚。

雷洪瘦身13公斤，露身材直說現在71歲要開始保養，每天吃娘家大紅麴之外，每天也騎單車或拉筋30分鐘，讓他看起來逆齡，他說每個人注重健康就像保養車子一樣，趁現在還來得及，一定要注重身體。

王瞳飾演方曉萍頂著「衰小萍」的封號，她除了感謝也不捨，男友艾成被她的改變感動，因為以往拍完戲她只想睡覺，這一次拍《幸福來了》，儘管再累還會跟他討論演出的表現。這次成功詮釋善解人意又命運多舛的方曉萍，引起ptt許多好評及討論，不少人因此被圈粉，讓王瞳除了感激還是感謝，接下來她在新戲《大時代》的角色完全顛覆以往，不想破哏的她直說會讓大家看到不一樣的王瞳。

方馨、王瞳、白家綺、蘇晏霈、王建復、樓心潼也沒閒著，殺青後準備8日的二手衣服拍賣做公益，召集人王瞳說這一次集合大家的力量，也整理一些新的及穿過1、2次的衣服，每一位演員的捐贈單位也不一樣，希望透過大家力量，讓贈助的單位都能照顧得到，大家也撥空拍宣傳照、影音，讓她很感動。

(中時 )

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