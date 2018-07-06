首登高雄啤酒節！BOXING自爆喝醉糗事

BOXING和葛仲珊在後台相見歡。（寬寬整合行銷提供）

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高雄啤酒音樂節6日於高雄夢時代正對面廣場登場，今年活動耗資3,000萬製作費，以演唱會規格打造輝煌十週年，三天共網羅十七組巨星樂團及兩位吸睛女聲演出， 預計每日吸引超過15,000人；今首日由BOXING樂團、葛仲珊、黃小琥、羅志祥、愷樂及玖壹壹打頭陣，明則由新科金曲歌后徐佳瑩領軍，率四分衛、安那、徐佳瑩、動力火車、閻奕格、熱狗、林宥嘉登場，最後一天則是滅火器樂團、旺福樂團、楊乃文、彭佳慧、八三夭、A-Lin壓軸，創下十年來最強陣容。

今首日演出，由天后張惠妹（阿妹）愛徒、曾奪下2015年最佳新人的「BOXING樂團」打頭陣，對於首度參與啤酒音樂盛事，團員表示：「我們現在很興奮，每次看到啤酒音樂節相關新聞或是朋友拍的現場照片都非常的HIGH大家都玩在一起，這感覺非常好，我們也想跟大家玩在一起。」BOXING除了持續創作籌備下一張專輯，下半年接下「原住民兒少助學培力計畫」愛心大使，為原住民偏鄉資源不足情況盡一份心力，為愛發聲！

酒量不太好的BOXING，只會在公司同事或朋友的聚會上小喝一下，平時喝啤酒最喜歡炒蝸牛當作下酒菜；被問到曾經喝醉發生的糗事，團員表示：「其實我們酒量真的沒有很好，還沒進經紀公司之前我們有一次在一個Live House演出，上台前有朋友來找我們，大家就喝了點，結果上台演出時有個團員整場都在調音，後來我們就說以後我們不在喝酒上台了！」

連兩年參加高雄啤酒音樂節的葛仲珊，表示在高雄演出的感覺就是：「現場氣氛好嗨。」她透露平常有特殊聚會和慶典才會喝酒，不太會喝醉，自己一個人偶爾也會在家小酌。每年高雄啤酒音樂節會徵選優秀美食店家進駐現場設攤，聽到今年下酒菜主題是德國豬腳，葛仲珊開心表示自己很喜歡滷肉飯，也熱愛把PIZZA作為下酒的最佳良伴。

玖壹壹兩度連莊參戰高雄啤酒盛事，興奮表示：「會在舞台上舉杯跟大家一起喝虎牌啤酒，大喊就是敢。」以台式嘻哈自成一格，從台中作為主場累積粉絲群，至今全台人氣爆棚，副業經營也是有聲有色的。好奇團員平時生活的模樣，團員們最喜歡把鹹酥雞跟水餃當作下酒菜，春風更風趣補答：「我很愛下麵給大家吃。」

團員中，健志的酒量最好，聊起喝醉糗事，健志笑說：「最糗的就是有次喝醉酒後沒忘記錢包放在哪裡，還路邊攔車回到社區跟社區的保全借錢；最近ㄧ次在夜店認識ㄧ位男性外國人、兩人很開心聊天，還跟朋友帶這位外國人朋友回家聽自己的創作。」

(中時 )

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