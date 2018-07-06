張睿家和偶像哈登相見歡「像做夢」

張睿家投籃英姿。（周子娛樂提供）

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張睿家參加活動。（周子娛樂提供）
張睿家和哈登同場。（adidas提供）
小拇指腫起來。（周子娛樂提供）

NBA年度MVP的火箭隊球星「大鬍子」哈登，昨晚現身輔大中美堂舉行球迷見面會，超高人氣吸引滿場球迷一睹風采。張睿家以運動型男的形象受邀參加明星對抗賽，化身藍隊隊長，率領納豆等人對抗由黃鴻升（小鬼）帶領的白隊，比賽一開始打得很激烈，張睿家手指還不小心吃了蘿蔔乾，不過能親眼看到偶像：「一切都很值得。」

平時有固定打籃球的張睿家說，他特別從上周開始增加打球次數，從一週一次加強到三次，就是為了在偶像面前不要漏氣。張睿家也率先被邀請上去和哈登同場示範籃球技巧，展現帥氣上籃動作。他還笑說，多虧納豆在示範環節一直沒進球，現場球迷才有機會一睹哈登雙手灌籃英姿，張睿家說：「能夠親眼看到他灌籃真的是太震撼了！」

張睿家也透露，昨天一開始以為對抗賽是打好玩的，雙方都是藝人，應該會很客氣很輕鬆，沒想到大家一上場都很拚命，他自己先發上場才一分多鐘就因為想抄球，手指不小心吃了蘿蔔乾，今天早上起床發現小拇指整個腫起來，「比我自己平常打球還激烈」。

雖然比賽中不小心受傷，但張睿家回想昨天在球場上近距離接觸NBA球星哈登，還是覺得像在做夢。因為他從哈登還在前隊伍的時候就一直關注他，沒想到竟有機會可以和他同場互動。他希望自己的偶像哈登明年可以帶領球隊拿下ＮＢＡ總冠軍，自己也有機會前往美國看比賽。

(中時 )

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