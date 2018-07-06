巴基斯坦前總理夏立夫因涉貪 被判刑10年

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巴基斯坦法庭6日判決前總理夏立夫涉貪案有罪，判處10年有期徒刑，他的女兒瑪麗安則被判刑7年，他的女婿薩夫達（Safdar）被判刑1年。但全案仍可上訴。

由於巴基斯坦將在25日舉行大選，這項已延後一次的判決恐衝擊巴國前總理夏立夫領導的政黨巴基斯坦回教聯盟夏立夫派（Pakistan Muslim League-Nawaz）的選情。

夏立夫的女兒瑪麗安（Maryam Nawaz Sharif）被判刑7年，已喪失參加大選的資格。瑪麗安原本代表回教聯盟夏立夫派，出馬角逐NA-127選區的國會議員席位。。

2016年曝光的巴拿馬文件顯示，全球有許多政要或政要眷屬涉嫌把財產藏匿海外，其中包括夏立夫3個孩子，都在海外設有空殼公司並擁鉅額資產；巴國最高法院因夏立夫未申報來源不明的財產取消他的總理資格，夏立夫因而於去年7月辭職下台。

不過，67歲的夏立夫堅持自己沒有涉及任何不法，指控巴國軍方和法院陰謀驅逐他，且利用法律案件和恐嚇來幫助對手伊姆蘭．汗（Imran Khan）領導的巴基斯坦正義運動黨（PTI）。

夏立夫6月起便一直待在倫敦照顧罹患咽喉癌、在當地接受治療的妻子，不過他稍早表示，一旦妻子病情改善，無論是否被判有罪，都會返回巴基斯坦。

(中時 )

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