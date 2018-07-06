麗星郵輪旅客不滿改行程揚言「霸船」 300警力到場維安

2018年07月06日 23:23 中時 張穎齊

麗星郵輪處女星號「日本那霸、大阪的6天5夜雙城遊」因颱風及旅客身體不適等影響，行程遭大改，引發旅客不滿揚言霸船。（張穎齊攝）

針對旅客揚言霸船，麗星郵輪台灣業務部副總裁劉曉寧（右）與上順旅行社董事長李南山（左）舉行記者會，說明補償事宜。（張穎齊攝）

保一總隊到場維安。（張穎齊攝）

行程被改揚言霸船！麗星郵輪處女星號祭出日本那霸、大阪的6天5夜雙城遊，原訂的行程因巴比倫颱風及旅客身體不適等因素遭大改，讓遊客氣得揚言要「霸船」抗議，目前即將返回基隆港，船方也出面釋出優惠以表歉意，但為免發生衝突，警方已出動約300名警力到場維安。

處女星號那霸、大阪6天5夜雙城遊，原定1日從基隆港出港，2日上午11時抵達那霸、晚間11時在離港，4日上午7時30分再抵達大阪港、晚間7時30分離港，最後6日下午3時返回基隆港。但卻因颱風及旅客不舒服等種種因素影響，處女星2日更改前往石垣島，停留大阪時間也縮短，之後更因海象不佳到了今（6）日晚11時返抵基隆港。

「那霸變成石垣島，其中的差別說是巴黎與八里也不為過！」遊客nicokao33在社群網站PO文指出，1日登船之際，單方面被告知2日由那霸變更為石垣島，且只有在石垣島停留3、4小時。另外2日有醫療後送的情形，因此延誤了4日大阪的行程，由原定7時到達改為下午1點半抵達，停留時間從原定的12小時縮短為8小時。

「我們惟有霸船一途。」該名旅客還說，當時船方以說以1年內免費參加相同行程1次來做補償，但現在卻只願提供每房1500元餐飲費補助來搪塞，且只能在船上消費完，甚至讓他們感覺台灣人和大陸人受到的待遇並不同，惹得現場旅客聚集大喊「欺負台灣人！」

麗星郵輪台灣業務部副總裁劉曉寧表示，感謝顧客的體諒與配合，為表誠意，麗星郵輪已在航程中向每位旅客都同樣提供每房新台幣1500元的餐飲零用金於航程中使用。

劉曉寧說，此外也將為受影響旅客預訂下一次麗星郵輪航次提供特別優惠，即在任何市場優惠的基礎上可再享受半價折扣，另外也特別决定在離船時向所有受影響的每位旅客，額外發放1500元的現金紅包。

上順旅行社董事長李南山則說，目前在船上的旅客1700多名，部分旅客會選擇今晚在船上多留一晚，至於有旅客說要「霸船」，根據海事公約，必須按照時間下船，或是透過旅保協會、法院申訴求償，霸船並不是唯一要採取的行動。

基隆市消保官黃美瓏說，有關消費糾紛建議消費者需要下船來協談，因為都有解決消費爭議的機制存在，可向消保官何旅保協會來申訴。

另外，現場出動保一總隊、基隆港警總隊等約300名警力前往維安，以防衝突發生，至於1700多名旅客目前尚在船上，等待靠泊。

(中時 )