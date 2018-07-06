她帥氣喝香檳 洪孟楷坦言喜歡美青姐最大原因

2018年07月06日 23:36 中時電子報 黃麗蓉

前總統馬英九與夫人周美青今天清晨低調抵達台東，5點半他們一身便裝體驗熱氣球，平安落地後，馬英九夫婦依傳統與飛行員開香檳慶祝，美青姐以三七步敬酒，讓網友不禁喊：就是喜歡美青姐的帥、真。國民黨發言人洪孟楷也坦言，喜歡美青姐最大原因，就是始終如一的「真」！從來不曾髮夾彎！

洪孟楷表示，美青姐一張到台東坐熱氣球之後的霸氣喝香檳照，有些人覺得美青姊很率真、有些人覺得美青姊很帥氣，但她更愛美青姐的從一而終，無論馬英九當市長，當總統，還是現在卸任趴趴走，在鏡頭前與私下的美青姐就是這個樣子，不曾改變！

洪孟楷回憶說，在馬總統第一任期時，有次他與朋友相約去看支持的兄弟象隊比賽，結果進場發現美青姐也到場觀戰，當時他只是個剛念完研究所回台灣的社會新鮮人，看坐旁邊的美青姐拿一黃一藍兩個球隊的加油棒，（當時政治人物習慣兩隊都支持，不得罪某隊）。

由於洪孟楷是死忠象迷，就有點沒大沒小，跟當時還沒親口承認是兄弟象迷的美青姐開玩笑說：「美青姐喜歡要表現出來，象迷拿黃色的，兄弟才會贏球喔！」結果美青姊只是微笑，後來就看到她從善如流，跟著他們一群象迷加油，她用單手拿著加油棒，跟著節拍、口號吶喊加油，讓他覺得這個總統夫人既隨和又率真，那是種假裝不來的棒球迷熱情。

洪孟楷說，如今，看著美青姐與馬前總統低調走訪台東，刻意挑不影響活動進行的一大早搭乘熱氣球，就不會插到別人的隊伍，也不會影響整天的交通，看著如此自然又帥氣的照片，難怪會獲得大家喜歡，對比太多政治人物在野與上台的言行不一、髮夾彎不斷，這樣始終如一的「真」，才是喜歡美青姐最大的原因！

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(中時電子報)