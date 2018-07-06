周采詩當小三 丟驗孕棒嗆聲正宮

2018年07月06日 23:33 中時 洪秀瑛

周采詩（右）對王牧語嗆聲。（東森提供）

莫允雯劇中苦戀。（東森提供）

群眾戲。（東森提供）

Duncan的莫允雯劇中約會 。（東森提供）

台視、東森《高塔公主》進入完結倒數，劇中角色也面臨各種難關。孟耿如因公司財務問題一夕之間陷入最大危機，並遭到消費者的抗議圍攻。沒想到這場抗議戲演員們其實玩瘋了，不但把抗議布條當粉絲應援牌，還搞笑拿著臨演記者的麥克風，幻想是演唱會現場。利晴天假扮抗議群眾拿面紙丟孟耿如，還要先擦過腋下再丟向她，讓孟耿如裝哭畫面十分爆笑。

孟耿如笑說「Duncan為了保護我被鞋子砸頭，結果他被來回砸超多次，劇組還說要拿最臭的一隻鞋來丟」。Duncan也搞笑抱怨自己被劇組欺負，浮誇喊說他被砸到輕微腦震盪，「我背上頭上都不知道被砸多少次了，只覺得鞋子滿天飛」。

劇中化身地表最媚小三的周采詩，竟然殺到「正宮」王牧語面前，當面就丟出驗孕棒嗆聲「讓不讓」。王牧語坦言，這場戲讓她很緊張，「開拍前，我跟周采詩討論了很多，她真的很專業，所以我的情緒才能很自然的被帶起來」。笑說自己完全不會處理這種事，碰到另一半劈腿或要跟小三談判，一定會逃避或乾脆假裝沒看見。

一心苦戀Duncan的莫允雯，跟孟耿如有糾纏10年的三角關係。在最新一集預告中莫允雯和Duncan到遊樂園約會，也引起網友瘋狂預測三人感情將會如何發展。台視每周六晚間十點，東森綜合台每周日晚間十點《高塔公主》。

(中時 )