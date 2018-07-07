律師說法》另一半出軌了... 我該怎麼討回公道？

2018年07月07日 00:01 中時電子報 呂承哲 文／天秤座法律網、編輯／

陳姓護理師2009年嫁給蔡姓皮膚科醫師，2012年經朋友介紹認識鄭姓室內設計師，3年前鄭男受雇替皮膚科診所及蔡男住處裝潢，但陳女卻與鄭男發生婚外情，蔡男事後對2人求償200萬元，高雄地院審酌陳女、鄭男破壞蔡男婚姻，判2人須連帶賠償75萬元，可上訴。

法律評析

民法第1056條第1、2項規定，夫妻之一方，因判決離婚而受有損害者，得向有過失之他方，請求賠償。前項情形，雖非財產上之損害，受害人亦得請求賠償相當之金額，但以受害人無過失者為限。實務上常指的精神上受損害，即慰撫金，就屬於非財產上損害，在自己無過失時，可向離婚事由中有過失的一方請求非財產上損害賠償。本件明顯是因陳女出軌，因此由蔡男先提出離婚訴訟，法院認可蔡男因陳女出軌而有精神上痛苦，判賠陳女須賠償100萬元，此賠償金額屬於離因損害。

婚姻係以夫妻之共同生活為其目的，配偶應互相協力保持共同生活的圓滿安全及幸福，而夫妻互守誠實，則是確保共同生活之圓滿安全及幸福的必要條件，所以配偶因婚姻契約而互負誠實之義務，配偶之一方行為不誠實，破壞共同生活之圓滿安全及幸福者，即為違反因婚姻契約產生之義務而侵害他方之權利。通姦，即是對配偶不誠實，而與相姦對象共同侵害了另一半的配偶權，配偶有這種違背善良風俗而侵害自己配偶權的侵權行為時，可向通姦的配偶及其相姦對象依民法第184條第1項後段、第185條第1項前段、第195條第1項前段、第3項請求損害賠償，本案法院判陳女須賠償的75萬元即因此而來。

訴訟上向來有不得重複起訴的原則，同一個侵權事實只能向侵權行為人請求一次賠償，不能無限上綱的就同一事實多次請求，本案蔡姓醫師可以依通姦事實先於離婚訴訟向陳女求得100萬元的離因賠償，後又以陳女通姦此侵權行為向陳女及鄭男請求得到75萬元的損害賠償，是因為法院認為民法第195 條第1 項及第1056條第2 項這兩個規定的性質、構成要件、所生損害之內容及賠償範圍均不相同，前者屬於因侵權行為所生之損害，於婚姻關係存續中即可請求賠償，不因判決離婚而被吸收於後者因離婚所受損害之中，所以不算是重複起訴，對於婚姻中出軌而有通姦事實的配偶，可以同時請求因通姦而發生的離因賠償及侵權行為損害賠償。

(中時電子報)