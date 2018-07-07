鄭捷判刑到伏法僅19天內幕曝光 羅瑩雪：這是我應盡的責任

2018年07月07日 00:02 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

影音取自YouTube/TVBS NEWS

3歲女童「小燈泡」遭王景玉兇殘殺害，但3日審判長謝靜慧依舊宣判維持無期徒刑，讓社會譁然，同時日本奧姆真理教教主麻原彰晃則因沙林地鐵毒氣事件，在今天(6日)被判死刑，死刑執行議題再度引發熱議。前法務部長「雪神」羅瑩雪在節目上也侃侃而談，暴露當時鄭捷僅19天就伏法的內幕，羅瑩雪對此表示，這是她應盡的責任。

鄭捷於2014年5月21日持刀在捷運上隨機攻擊砍殺乘客，見人就砍，導致4死24傷慘劇，是台灣史上第一宗捷運攻擊死亡案件，鄭捷本人被捕後，也被判了四個死刑並底褫奪終身公權，2016年4月22日三審定讞，並在18天後的5月10日執行槍決。

對此羅瑩雪提到在TVBS的《少康戰情室》提到，這些都是鄭捷自己的所作所為造成的，「他啟動了司法程序，招致死刑判決，而我們是公務員，依法行事」，羅瑩雪說大家都是以平常心辦理這個案件。

羅瑩雪接著說，那時離她卸任僅剩10多天，如果走正常程序流程需要兩個月時間，肯定無法在任內走完，但由於這案件實在過於特殊，對社會影響深遠，加上全台民眾都在盯著看，又無法確保接任的部長能夠很快執行，所以就決定自己來做。

羅瑩雪表示，她要求同仁加班，全力處理鄭捷案件，將流程跑完，她說：「這是在光天化日之下所犯的案，本人也都沒有辯解，所以就盡快將該做的事情完成，這是『責任所在』」，「在我任內發生的事情，既然我有機會把這件事完結，那就應該在我任內了結」。

不少網友看完後大讚羅瑩雪英明，痛批現任部長邱太三多所推託，整天講幹話，卻不願簽任何一張死刑單，實在離譜。

(中時電子報)